BLACKPINK Lisa巡演舞姿惹爭議　尺度大膽遭內地痛批「過於低俗」

韓國女團BLACKPINK正進行「DEADLINE」世界巡迴演唱會，當中的成員Lisa更是被稱為「人間芭比」。近期Lisa的演出風格愈趨大膽，迷你裙、熱褲等服裝配合扭胯、頂胯、掀裙動作，讓不少網民驚歎尺度大膽，但部分網民批評演出內容「過於低俗」。在內地以「Lisa舞蹈動作惹爭議」為關鍵字迅速衝上了熱搜，引發兩極評價。



成員Lisa近期在印尼、新加坡等地的舞台表現更成為焦點，皆因其歌衫剪裁愈趨性感，多以貼身高衩、迷你裙、熱褲示人，配合大量扭胯、頂胯甚至開腿、磨蹭男舞者互動等大尺度舞步。有前排粉絲指出某些造型在舞動過程中幾乎露出整個臀部，擔心過於暴露服裝會走光，希望Lisa換一套造型。

除了舞步惹火，Lisa與男舞者的互動亦相當大膽，其中一幕她蹲下任由對方撫摸身體，瞬間炒熱全場氣氛，讓粉絲看了好害羞。相關畫面隨即以「Lisa舞蹈動作惹爭議」衝上內地社媒平台熱搜，引發兩極迴響。

反對聲音狠批演出「好低俗」直斥她「永遠都在抖屁股」，「求求微博禁掉她吧」，「永遠都是兩個屁股抖呀抖」；惟護航粉絲則認為Lisa走國際路線，此前的舞蹈風格一直偏向歐美，且她連瘋馬秀（Crazy Horse）都曾參演，今次尺度實屬小巫見大巫，直言批評者只是妒忌其舞技：「她跳舞太好了被忌妒」，「感覺這舞蹈就是這樣的吧」。

瘋馬秀擁有70多年歷史，它在艷舞夜總會「瘋馬」內上演，以奇幻的光影效果和裸體女舞者而聞名。Lisa於2023年登上瘋馬秀，甚至帶著母親一起前往巴黎演出，那時引得不少BLINK（粉絲暱稱）批判。

官方曾強調邀請Lisa旨在吸引年輕女性觀眾，象徵女性的驕傲與自由。Lisa當時演出時亦並沒裸體上身，但她在多國仍遭到批評，指其鼓勵裸體並物化女性。