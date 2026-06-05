渣男灌醉未成年女友　與好友輪流性侵拍片外傳　二審因2關鍵減刑

男友竟是披着羊皮的惡魔。台灣彰化此前發生1宗泯滅人性的「設局輪姦案」，1名男子將未成年女友灌醉，隨後聯同好友在私家車內輪流對其性侵，更拍片互傳，事後洗劫女友財物。案件一審時，男子被判囚5年2個月，其同謀好友判監5年；但案件上訴至二審時，法官認為一審判決存在「重複加重刑期」及「罪名定義不精準」等法律技術失誤，改判2人犯「向他人傳送未成年人性影像」及「趁機與未成年少女性交」等2項罪名，均「減刑」至入獄4年2個月。



彰化男子約女友小花出門，誘騙她喝下6杯成分不明的「混酒」。（AI生成圖片）

男子灌女友6杯混酒 與好友輪姦女友

據《東森新聞》報道，事發於2025年5月12日，彰化男子壯壯（化名）約女友小花（化名）出門，過程中誘騙女友喝下6杯成份不明的「混酒」。壯壯隨後駕駛私家車載着好友阿國（化名）及已醉至不省人事的女友前往一處偏僻空地。

壯壯駕駛私家車載着好友阿國及已醉至不省人事的女友前往一處偏僻空地。（AI生成圖片）

在壯壯的縱容配合下，阿國兩度性侵小花。壯壯不但未有阻止，反而在旁觀看並錄下他們的性交影像。好友完事後，壯壯亦在車內性侵女友。隨後2男將小花載往汽車旅館，繼續對她實施性侵。

事後，壯壯將女友的不雅影片轉發給另1名未成年少年觀看。翌日小花清醒後深感身體不適，且發現銀包內的4,000新台幣（約1,000港元）現金亦不翼而飛，猛然醒悟自己被男友設局侵犯，憤而報警求助。

二審法院最終變更起訴法條，改判2人犯「向他人傳送未成年人性影像」及「趁機與未成年少女性交」2罪，各判處入獄4年2個月。（AI生成圖片）

一審法律適用有誤 二審減刑改判4年2個月

本案一審由彰化地方法院審理，法官怒斥兩人行為惡劣，依台灣《兒童及少年福利與權益保障法》（簡稱：《兒少法》）加重其刑，判監壯壯5年2個月，判囚阿國5年。2人不滿裁決提出上訴。

二審法官審理後認為，一審判決在法律適用上存在失誤，針對成年人侵犯未成年人的性交罪行，相關刑法條文本身已包含加重刑罰的規定，一審毋須再援引《兒少法》再度重複加刑。此外，證據顯示兩人並未以強暴、脅迫手段逼迫受害者拍攝色情影片，故一審罪名定義不精準。二審法院最終變更起訴法條，改判2人犯「向他人傳送未成年人性影像」及「趁機與未成年少女性交」2罪，各判處入獄4年2個月。