性侵罪成囚12年！他出獄闖宿舍毆打強姦女同事　再遭重判入獄10年

台南發生入屋性侵案件。1名曾因入屋性侵而入獄12年的男子，出獄後不知悔改，趁女同事獨自在公司辦公室及後方宿舍值勤之際，闖入單位伸出狼爪，即使受害人當場反抗，但他將對方推倒在地，頭部重擊地面，隨後撕毀衣物，強行壓制打臉，甚至出言恐嚇「敢出聲就殺死你」，最終性侵得逞。法官經審理後，認為被告前科累累，自我約束力明顯不足，裁定「侵入住宅強制性交」罪成，判處10年有期徒刑。



陳男服刑12年後，再因性侵而被捕。（示意圖／shutterstock）

過往對2名女子干犯「侵入住宅性侵」罪

台媒於2025月12月報道，涉案陳姓男子過往曾在假釋期間，連續對2名女子干犯「侵入住宅性侵」罪行，合併判囚12年，直到2018年才出獄，豈料有人仍未悔改，再次下手。

推地撞頭毆打恐嚇

案發2025年5月4日下午，陳男駕車前往公司，發現女同事獨自在公司辦公室及後方宿舍兼職看守，頓起色心，未經對方同意，闖入其宿舍房間。受害人見狀反抗，卻遭陳男推倒地下，頭部猛撞地面，陳男撕爛受害人衣物將她壓制，其間陳男多次毆打受害人臉部，甚至恐嚇「敢出聲就殺死你」。

法官裁定被告「侵入住宅強制性交罪」罪名成立，入獄10年。（示意圖／shutterstock）

性侵得逞逃離現場終落網

陳男先進行指侵，甚至企圖進一步肛交，最後性侵得逞逃離現場。受害人報警驗傷，診斷結果顯示其臉部、後腦、胸背和大腿多處受傷，下體亦有傷勢，顯示受害人遭到高度暴力侵害，警方查看閉路電視，掌握到陳男行蹤，繼而將他拘捕，一位查出其案底，警方比對DNA後，證實陳男犯案。

被告認罪 入獄10年

案件曝光後，在台南地院進行審理，陳男承認罪行，法官認為案中宿舍屬於受害人日常起居的私密空間，依法屬於「住宅」，被告卻入屋犯案，而且再次干犯同類重罪，明顯自我約束力不足，加上只是口頭表示願意和解，實際上沒有向受害人作出任何賠償，法官考慮到被告對受害人身心造成嚴重傷害，裁定「侵入住宅強制性交罪」罪名成立，入獄10年，案件仍可上訴。

（綜合）