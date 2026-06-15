22歲女遭初戀前男友入屋勒斃！曾不滿她入職銀行：不過是長得漂亮

恐怖情人隨時奪命！陝西西安於2025年11月23日發生入屋兇殺案，在銀行任職的22歲萬姓女生（化名「小萬」），其初戀前男友假扮速遞員上門，小萬被騙開門後，遭對方以殘忍手段勒斃。涉案的張姓男子行兇後，更對上門探訪的家屬訛稱小萬正上班，最終因身上留有反抗抓痕而敗露被捕。



小萬與張男曾是高中同學，於2024年重逢後交往，但一年後分手。交往期間，小萬發現張男控制欲極強，而且十分多疑，當小萬找到銀行工作後，張男曾嘲：「你只不過是長得漂亮，你憑啥？」而2人分手後，張男曾多次跟蹤小萬踩線，相信是有計劃行兇。案件早前已移交法院審理，疑兇被控故意殺人罪，死者家屬表明拒絕任何形式的和解，強烈要求法庭判處疑兇死刑。



當小萬找到銀行工作後，曾被張男嘲「只不過是長得漂亮」。（網上圖片）

前程落差激化衝突 男方曾稱女友因漂亮獲銀行聘用

據內地媒體報道，案中22歲的死者小萬與同齡的張男曾是高中同班同學，小萬其後轉學。至2024年，2人在同學聚會上重逢並發展為情侶，後續展開1年異地戀。惟在交往期間，小萬發現張男為人「小氣、控制慾強、多疑且敏感」，更曾強制規定她每天視像通話的次數，並要求她必須隨時接聽電話。

大學畢業後，小萬順利獲銀行聘用，相反張男在報考碩士研究生的路上卻屢屢受挫。2人外出遊玩時，當小萬接獲入職通知電話，張男竟為此暴跳如雷，貶低女方找工作並非憑真本事，更出言侮辱：「你必須要承認，你只不過是長得漂亮，你憑啥？」種種性格缺陷及言語暴力，促使小萬在親友勸說下，於2025年4月與張男分手。

分手後持續騷擾 長期預謀跟蹤踩線

分手後，張男心有不甘，不斷透過電話、微信及登門騷擾小萬，更曾發送恐嚇訊息：「不管你現在過得怎麼樣，老子就是要讓你知道我很！難！過！氣死了！」他還在社交帳號寫下：「回想那時的自己太不成熟了，總是通過不停的猜忌和懷疑，消耗掉我們寶貴的感情。」

張男自2025年11月12日起開始對小萬進行跟蹤，並在其寓所附近「踩線」。案發前1天，小萬在寓所附近的地鐵站外遇見戴着帽子的張男，曾向友人表達恐懼：「肯定不是偶遇，整個人很陰暗，感覺可恐怖了。」

小萬在案發前1日在其寓所附近的地鐵站外撞見張男。示意圖。（AI生成圖片）

扮速遞員入屋 殺人後圖騙死者親屬

案發於2025年11月23日星期天，當時小萬休假在家，張男攜帶1個大型行李箱及木棍，上門謊稱是速遞員，小萬不虞有詐開門，張男隨即入屋行兇，以兇殘手段將小萬當場勒斃。

張萬殺人後，適逢有家屬上門探望小萬，剛行兇完的張男應門，還敢謊稱小萬正上班，企圖哄騙家屬離開。惟家屬發現張男身上有明顯抓痕，察覺可疑後立即報警。張男見事情敗露，倉皇逃去，更將小萬的手機丟棄河中，意圖銷毀證據，而該手機至今仍未尋獲。

兇徒當晚落網涉故意殺人 家屬拒絕諒解

警方接報後展開搜捕，憑藉家屬提供的體貌、行蹤線索，於案發當晚成功拘捕逃亡中的張男。經法醫驗屍鑑定後確認，小萬直接死因是頸部受外力作用引致機械性窒息，與現場證據、張男初步供述吻合。

死者母親唯一訴求是「希望對方被判處死刑，並立即執行」。（看看新聞）

內地傳媒報道，至2026年6月1日，據案件知情人士透露，該案相關材料已移交至法院，目前正處於審理階段，張男因涉嫌故意殺人罪被檢察機關提起公訴。面對痛失愛女，小萬的母親悲痛欲絕，而死者家屬向傳媒堅定表示，絕對不會向張男提供任何諒解書或接受賠償，小萬母親表明唯一訴求是：「希望對方被判處死刑，並立即執行！」誓要為女兒討回公道。

(綜合)

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文：台灣律師 呂秋遠



所有的恐怖情人，在交往的時候都會有徵兆，只是在交往時，我們會矇了眼、瞎了心，以為這是因為他愛我，愛到入骨，所以才會無法自拔，甚至會找理由為他辯解。但是，一日家暴，終身家暴，對於家暴零容忍，是在交往的時候就應該要有的態度。基本上，根據以前的實務經驗，恐怖情人大概會有下列特徵，只要有一種以上的情況，請你一定要讓愛情速速退散，否則就是把自己置入高度危險的境地。



如果會對動物施加暴力，就極可能會延伸到人類身上。（AI生成圖片）

1.平常會對小貓、小狗施暴，經常會摔東西表示憤怒。對於生命施加暴力，就有高度可能會延伸到對人身上。摔東西不必然一定會打人，但是頻率太高，可能就代表他會以毀滅物品來表達情緒。

2.會控制配偶的交友圈，不准跟異性講話或見面，幾點出門、何時回家都要他同意。這種情況一開始可能會覺得很甜蜜，但是久了以後就會窒息，因為這同時會把交友圈全部斷絕，從此沒朋友，只有他，是兩人關係裏的神。

3.不能忍受挫折，會以馬景濤式的哭喊回應。遇到挫折可以難過，但不是用傷害自己的方式處理，例如打自己巴掌、搥牆壁搥到手受傷，然後哭喊人生對他不公平。

4.在關係裏，不論做了好事壞事，都會把「我這麼做都是因為愛你」掛在嘴上。如果什麼事都是為了愛你，那麼你就是他唯一的人生目標，好事你還不起、壞事你擔不起。

恐怖情人經常懷疑另一半劈腿，掌控對方所有的通訊軟體、包括手機簡訊、電子郵件等。（AI生成圖片）

5.除了愛情，生活沒有其他重心。心裏想的永遠只有愛你愛你愛你愛你，也不管家裏米缸有沒有米，也不管敘利亞有多少難民，只管愛你。

6.對所有人與事欠缺憐憫心與同情心。認為這世界上強者就是掌握一切，弱者就是活該倒霉，沒有資格活在世界上。

7.自己永遠是對的，所有人都對不起他，對於不順從他的人會有激烈的恨意。如果事情出錯，一定是別人的錯，或者是不聽他的話才有錯。一般人對於不同意見習以為常，他對於不同意見就是暴跳如雷。