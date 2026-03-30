日女赴法留學遭男友殺害棄屍　苦尋八年遺體無果　三審判終身監禁

2016年，21歲的日本女孩黑崎愛海滿懷期待地踏上法國留學之路，半年後人間蒸發。



八年過去了，她的遺體至今下落不明。而就在前兩天，這起轟動法國的「無屍謀殺案」，在里昂法院迎來重審判決——智利籍前男友塞佩達被判處無期徒刑，比檢方求刑的30年還要重。

2016年，21歲的日本女孩黑崎愛海滿懷期待地踏上法國留學之路，半年後人間蒸發。八年過去了，她的遺體至今下落不明。而就在前兩天，這起轟動法國的「無屍謀殺案」，在里昂法院迎來重審判決——智利籍前男友塞佩達被判處無期徒刑，比檢方求刑的30年還要重。（YouTube＠FNNプライムオンライン）

21歲的日本女孩黑崎愛海滿懷期待地踏上法國留學之路，半年後人間蒸發：

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法庭上，這個35歲的男人依舊面不改色，冷冷甩出一句：

我沒有殺害黑崎。

沒有屍體，沒有直接證據，甚至連兇器都沒有。這起案子，究竟是怎麼把一個「清白者」釘死的？

故事要從2014年說起。那一年，智利人塞佩達到日本筑波大學留學，認識了同校的日本女孩黑崎愛海。兩人很快墜入愛河，開始交往。但這段感情從一開始就埋着雷。據朋友們回憶，塞佩達的控制慾極強，對愛海的一舉一動都要過問。愛海漸漸感到窒息。

2016年夏天，愛海獲得去法國東部貝桑松留學的機會。她興奮地踏上了前往法國的飛機，也趁這個機會跟塞佩達徹底分了手。分手後，愛海在法國認識了一個新男友，開始了新的生活。可塞佩達根本接受不了。

檢方在法庭上指出，塞佩達是個「自戀」「過度佔有慾」「典型的男權至上主義者」。他無法忍受愛海離開自己、跟別的男人在一起。分手後，他一直通過社交媒體監視愛海的一舉一動，甚至還發過威脅視頻。

2016年11月底，塞佩達做了一件讓人毛骨悚然的事——他從智利飛了1萬多公里，突然出現在法國貝桑松。他嘴上跟警方說是「來法國進修學業」，但手機定位和租車GPS軌跡暴露了真相：他根本沒去上過一天課。

根據目擊者證詞和CCTV錄像，塞佩達抵達貝桑松後，連續三天三夜蹲守在愛海的宿舍附近，像幽靈一樣跟蹤她、監視她。他甚至摸清了愛海新男友的行蹤，趁對方不在的時候下手。

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2016年12月4日晚上，塞佩達終於等到了機會。他跟愛海在一家餐廳「偶遇」——實際上根本不是偶遇，他一直就在那裏等着。兩人一起吃了晚飯，然後一起回到了愛海的學生宿舍。那是愛海最後一次被人見到。當晚深夜，宿舍的鄰居們聽到了可怕的動靜。有住戶後來向警方作證，說他們聽到一個女人的尖叫和哭喊聲，聲音非常恐怖，「就像恐怖電影裏一樣」。

第二天一早，愛海就再也沒出現過。塞佩達呢？他像沒事人一樣，開着租來的車離開了貝桑松。GPS記錄顯示，他在離開愛海宿舍後，在一個靠近河流的偏僻樹林裏停留了很長時間。檢方認為，他就是在那裏處理了愛海的遺體——要麼埋在了林子裏，要麼扔進了旁邊的河裏。更可怕的是，事後塞佩達還黑了愛海的社交賬號，假裝她還活着，為自己逃回智利爭取時間。

這案子最棘手的地方就在這裏：生不見人，死不見屍。法國警方當年出動了大量警力，在貝桑松周邊的森林、湖泊搜了個遍，但就是找不到愛海的一絲痕跡。沒有屍體，就沒有死因，沒有兇器，沒有最直接的物證。

換成別的案子，可能早就成了懸案。但法國檢方靠一堆間接證據，硬是拼出了一幅完整的「謀殺拼圖」：

· 手機信號和GPS軌跡：證實塞佩達在案發前後長時間出現在愛海宿舍和棄屍地點附近；

· 鄰居證言：案發當晚聽到「恐怖片裏的尖叫」；

· 宿舍CCTV：拍到他與愛海一同進入宿舍，之後愛海再也沒出來；

· 逃跑行為：案發後火速訂機票逃回智利，還黑進愛海社交賬號假裝她活着；

· 供詞前後矛盾：面對審問，每次說法都不一樣



法官最終認定，塞佩達是在2016年12月4日到5日夜間，在愛海的宿舍房間裏將她「窒息」致死，「極有可能是勒死或悶死」。塞佩達逃回智利後，一直躲在老家。直到2020年，他才被引渡回法國受審。

2022年，一審法院判他28年有期徒刑。2023年，二審維持原判。但去年，法國最高法院發現二審時警察存在程序違規，直接把判決給撤銷了，下令重審。今年3月17日，第三次審判在里昂開庭。檢方這次要求判30年。塞佩達依舊堅持無罪。庭審最後一天，塞佩達在法庭上哭了起來：

我真心愛過愛海。這10年我活在地獄裏，一個不知道發生了什麼的地獄。 我沒有殺她，不是我。

愛海的母親就坐在旁聽席上。她曾對媒體說過一句話：「我想殺了塞佩達，這個念頭從沒消失過。就算殺了他，我也不會滿足。」

3月26日下午，法院宣判：無期徒刑，比檢方求的刑期還重。聽到判決的那一刻，塞佩達雙手捂住臉，低着頭，一言不發。愛海的母親坐在旁聽席最前排，輕輕撫摸着手裏女兒的照片。宣判後，塞佩達的律師當場表示要上訴到最高法院。律師辯稱：「被告將繼續與這種不公正的對待作鬥爭，我們會竭盡全力查明真相。」

但法國媒體指出，這已經是第三次審判了，而且這次是12人陪審團一致認定的結果。想翻盤，希望渺茫。愛海家人的律師說了一句意味深長的話：

我們不能說這是勝利，也不能說這帶來了任何安慰。但這一罕見的判決，是對家屬所經歷磨難的認可。

對愛海的家人來說，他們想要的不僅是兇手被關進監獄，更是女兒能回家的希望。但現在，這個21歲女孩到底被埋在哪裏，仍然是個謎。

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