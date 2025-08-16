恐怖情殺！21歲女遭男友凌虐刺傷棄梯間等死　男友母1原因同被捕

美國發生駭人情殺案！當地1名21歲女子早前被發現倒臥於某公寓的樓梯間，全身有多處刀傷，但離奇的是其身上衣物卻沒有血跡，傷者當時已奄奄一息，送院搶救後證實不治。警方調查後拘捕死者男友，懷疑他虐待女友致死，包括先用刀刺傷她身體多處部位，再將她丟至樓梯間「等死」；而男子的母親則涉嫌於事後協助清理犯罪現場，一同被捕。



男子被控謀殺、過失殺人、妨礙司法公正、藏匿屍體以及毀滅證據等多項重罪，但他於庭上否認全部控罪，他倆母子目前正被拘留且不得保釋，案件仍有待法院最終判決。



美國有女子疑遭男友凌虐刺傷，再遭棄樓梯等死，因傷勢嚴重和呼吸困難，終不治身亡。（網上圖片）

21歲女全身多處刀傷 倒臥公寓樓梯間

綜合外媒報道，死者為21歲女子索托（Princesa Encarnacion-Soto），她於7月22日被發現倒臥在紐約布朗克斯區（The Bronx）社區某公寓大樓3樓的樓梯間。當時全身「由頭到腳」有多處被利刀刺傷的傷口，由於傷勢嚴重和出現呼吸困難，被緊急送往醫院搶救，但其後證實身亡。

案件離奇的是，索托倒臥樓梯間時，其身體及穿着的衣服都沒有血跡，警方懷疑她生前可能遭人用錘子毆打，疑犯事後清理血跡及她更換衣物，再將她棄於樓梯間。

警方推斷：疑犯要女子劇痛「等死」

索托遺體被送往法醫部門進行屍檢，其大腿、上臂、肩膀皆有刀痕，腿上刀痕則為新傷，手指關節有缺失，腳下皮膚則有裂痕。警方表示，依照死者傷口來判斷，其身上多處傷口均不足以致命，疑犯亦並非要將她置諸死地，而是要讓她感到全身劇痛，再在樓梯「等死」。

21歲女死者索托被發現倒臥在紐約布朗克斯區社區某公寓大樓的樓梯間，全身是刀傷奄奄一息，送院搶救後不治。（網上圖片）

死者男友住同幢大樓 案發後失蹤被列頭號通緝犯

警方及後在公寓其中一個單位內發現沾滿血跡的床單、衣服、彈力繩，同時揭發部分物品曾被人使用漂白水清洗，懷疑死者曾被人綁在床上，遭到非人道式虐待。而死者的27歲男友斯特羅瑟（Obert Strother）和其54歲的母親喬治（Naida Jorge）居於同一幢大樓內，案發後斯特羅瑟一直失蹤，警方將他列為頭號通緝犯，經過多時追緝以及民眾提供資料，他終於8月2日落網。

死者27歲男友與母親居住在案在大樓，事後他一直失蹤，至8月2日被警方拘捕。（網上圖片）

斯特羅瑟被控謀殺、過失殺人、妨礙司法公正、藏匿屍體以及毀滅證據等多項重罪，他於庭上否認全部控罪，目前被拘留且不得保釋。（網上圖片）

鄰居形容：疑犯和母親有暴力行為

死者母親表示，女兒於社交平台結識疑犯，2人相戀近3年。至7月11日，她決定離開疑犯，並搬回家中。死者母親又透露，斯特羅瑟曾於5月報警，稱女兒被一群男子強姦，但當時警方認為他「報假案」，如今猜測該通電話是為了死者在公寓遭虐待一事有關。鄰居亦表示，疑犯和母親常有暴力行為，「總是因為不同的事情打架」，而疑犯經常惹麻煩，不時粗暴地對待所有人。

疑犯母親涉嫌在他殺害女友後清理犯罪現場，法官宣判對她進行拘留，且不得保釋。 （網上圖片）

疑犯和母親被拘留不得保釋

斯特羅瑟被控告謀殺、過失殺人、妨礙司法公正、藏匿屍體以及毀滅證據等多項重罪，但他於庭上否認全部控罪，目前被拘留且不得保釋。喬治則涉嫌在兒子企圖殺害女友後，協助清理犯罪現場，法官指「她被指控協助兒子掩蓋謀殺現場」，同樣對其進行拘留不得保釋；案件仍有待法院最終判決。

（綜合）