菜色不合遭兒辱罵揮棍毆打　老父持柴刀狂斬仔　殺人未遂判囚2年

內地發生1宗家庭悲劇，惡兒恃強欺凌年邁父親，老父忍無可忍痛下殺手。雲南老父為家人準備午餐，兒子因嫌菜色不佳大罵、呵斥父親重做。兒子飯後逼迫家人砸毀食材、持凳襲父，將家人禁錮於2樓，更揮棍毆打父親。飽受欺侮的父親將家人送走後，拿起砍柴刀朝熟睡兒子頭部連砍數刀，直至兒子昏迷，父親以為對方死亡才停手，幸好家人及時將兒子送醫才避免釀成大錯。



兒子被鑒定為輕傷1級，自知有錯主動諒解父親，父親亦主動自首認罪。法院綜合事發原由、被告犯罪情況、被害人諒解等情節，以故意殺人罪未遂判涉事父親入獄2年。



兒子僅因菜色不合心意，就惡言辱罵父親，強迫父親重新下廚。（AI生成圖片）

菜色不合 兒子大罵老父讓其重煮

綜合《南方都市報》及《芒果都市》等內地媒體報道，事發於2025年9月7日，雲南1名普姓老父如常為全家準備午飯，惟兒子起床用餐時僅因菜色不合心意，就惡言辱罵父親，強迫父親重新下廚。普老父無奈妥協重做飯菜，但仍無法平息兒子怒火。

一通施暴後，兒子不顧驚慌失措的家人，躺在沙發上呼呼大睡。（AI生成圖片）

惡兒施暴驅家人上2樓 持棍毆打父親

兒子情緒失控，肆意發洩不滿，不僅強迫家人將雞蛋全部砸毀丟入垃圾桶，還拿起膠櫈砸向父親。用餐過後，兒子仍不依不饒，將父親、妹妹及家中孫女3人趕上2樓，禁止他們離家，其間兒子更持木棒狠狠毆打父親腿部。一通施暴後，兒子不顧驚慌失措的家人，躺在沙發上呼呼大睡。

不堪欺凌 老父持砍柴刀狂斬熟睡兒子

普老父回想兒子此前對全家的種種欺凌與恐嚇，遂心生殺意，為避免家人受牽連，他先行送走女兒與孫女，隨後拿起砍柴刀朝熟睡兒子的頭部連斬數刀，直至兒子昏迷倒地，父親以為兒子已死亡才停下手。家人發現後及時將傷者送醫救治並承擔全部醫療費用，普老父則留在現場等待處理。

法院綜合事發原由、被告犯罪情況、被害人諒解等情節，以故意殺人罪未遂判涉事父親入獄2年。（AI生成圖片）

兒子輕傷1級諒解老父 父親被判囚2年

經司法鑑定，普老父兒子僅為輕傷1級，普老父在法庭上自願認罪受罰。兒子自知有錯，對父親表示諒解。法院審理認為，普老父行為已構成故意殺人罪，惟考量犯案未遂、留守現場自首、家人及時將被害人送醫及取得被害人諒解等多項減刑因素，且案件始於被害人欺凌父親，遂判決判囚普老父2年。

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意大利近日發生1宗血親慘案！當地1名35歲男子遭61歲親生母親親手殺害及肢解，而他的妻子亦涉嫌教唆殺人被拘留。警方調查案件發現兇案內情，案中死者生前有酗酒及吸毒惡習，一直無業亦從不做家務，甚至還經常對同住的母親及妻子家暴。母親供稱親耳聽到兒子對兒媳作出死亡威脅，因擔心兒媳及僅6個月大的孫女安危，認為要保護兩人「唯一方法就是殺了兒子」，故最終犯下弒子命案。



意大利35歲男子亞歷山大（Alessandro Venier）遭61歲親生母親親手殺害及肢解，而他的妻子亦涉嫌教唆殺人被拘留。（Facebook）

綜合外媒報道，意大利東北部小鎮「傑莫納德弗留利」（Gemona del Friuli）61歲女護士韋妮爾（Lorena Venier）疑與30歲兒媳蒙莎爾沃（Mailyn Castro Monsalvo）聯手，將35歲親生兒子亞歷山大（Alessandro Venier）殺害並肢解。

死者生前染惡習及家暴史 疑犯曾遭其毆打

當地警方表示，事件起因相信與亞歷山大的不良習慣及家暴史有關，亞歷山大長期無業，平素有酗酒及吸毒不良習慣，並且經常對同住的母親韋妮爾及妻子蒙莎爾沃施暴。調查得知，亞歷山大近期正計劃與蒙莎爾沃，及兩人所生的6個月大的女兒搬到蒙莎爾沃家鄉哥倫比亞，引發家庭衝突。

韋妮爾指亞歷山大長期無業，平素有酗酒及吸毒的不良習慣，並且曾家暴她及兒媳。（示意圖，GettyImages）

母親曾被重拳猛撃背部

據韋妮爾供稱，她早已將蒙莎爾沃視如己出，眼見她遭兒子長期毒打、辱罵及死亡威脅，甚是憐惜，且兒子總是忽視蒙莎爾沃的產後抑鬱症。韋妮爾直言「亞歷山大很暴力」，而她曾打算舉報兒子卻遭兒子從背後揮拳攻擊，她還聲稱曾親耳聽到兒子威脅要將蒙莎爾沃淹死在哥倫比亞的一條河中。韋妮爾又指，自今年1月起，蒙莎爾沃曾多次透露希望韋妮爾殺死亞歷山大。

疑犯韋妮爾是醫院護士。（X圖片）

死者亞歷山大及妻子蒙莎爾沃（圖右）。（Facebook）

為保護兒媳及孫女 狠心犯案

總總原因下，韋妮爾擔心若是兒子將兒媳及孫女帶到哥倫比亞，可能會對兩人安危造成威脅。韋妮爾欲保護兒媳及孫子，犯下兇案，「阻止他的唯一方法就是殺了他」。

全文：難忍兒子酗酒吸毒兼家暴！母親擔心媳婦及孫女安危 狠心殺兒分屍