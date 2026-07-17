有片│持長杆捅燕巢累5雛燕墜地慘死　男童被質問謊稱「自己飛走」

江蘇揚州日前發生1宗令人痛心的頑童搗蛋事件。1名男童趁店主外出期間，竟手持長杆將店主屋簷下的燕巢捅落，巢內5隻即將會飛的雛燕全數墜地慘死。店主事後翻查閉路電視發現是男童強行捅落，隨即質問男童為什麼要用長杆捅燕巢，起初男童矢口否認，甚至謊稱雛燕是「自己飛走的」，直到店主拿出閉路電視畫面，男童才願承認。事件在社交平台曝光後，隨即引起網民熱議，紛紛痛斥「真的必須狠狠打一頓」。



1名男童趁店主外出期間，竟手持長杆將店主屋簷下的燕巢強行捅落。（網上影片截圖）

男童持長杆強行捅落燕巢

據《搜狐千里眼》報道，事發於7月6日，江蘇揚州的薛女士在外出就餐期間，其店舖屋簷下的燕巢被1名男童用長杆強行捅落，燕巢內5隻即將會飛的雛燕全部慘死。薛女士事後翻查閉路電視發現是男童強行捅落。

燕巢隨即墜地，巢內5隻即將會飛的雛燕全部慘死，男童見狀將手裡的長杆放在一旁。（網上影片截圖）

燕巢隨即墜地，巢內5隻即將會飛的雛燕全部慘死，男童見狀將手裡的長杆放在一旁。（網上影片截圖）

從網上流傳的閉路電視畫面可以看到，1名身穿黃色T恤的男童，手裏拿着長杆向薛女士店舖屋簷下的燕巢強行捅去，燕巢隨即墜地，巢內5隻雛燕全部慘死，男童見狀將手裏的長杆放在一旁，隨後返回原處蹲在地上撿起慘死的雛燕，並將其扔在附近水桶。

男童蹲在地上撿起慘死的雛燕，並將其扔在附近水桶。（網上影片截圖）

男童起初否認捅燕巢 謊稱雛燕是自己飛走的

薛女士事後遇見該男童，並質問其為什麼要用長杆捅燕巢，男童起初矢口否認，甚至謊稱雛燕是「自己飛走的」，直到薛女士拿出閉路電視畫面，男童才願承認，但男童說話含糊不清，滿口謊言。

男童蹲在地上撿起慘死的雛燕，並將其扔在附近垃圾筒。（網上影片截圖）

薛女士：雛燕馬上就要飛了 真的太殘忍了

薛女士表示，雛燕被扔進附近巷子的1個水桶裏，等她發現的時候，水桶已經圍滿了螞蟻和蒼蠅，她直言「我每天看着夫妻兩個人（兩隻燕子）」、「一開始叼那個泥巴回來建，然後孵蛋」、「牠們一天到晚就在裏面，也不出去，就在裏面孵蛋」、「燕子寶寶長大之後，牠們就來回撿吃的回來餵燕子寶寶」、「燕子寶寶已經很大了，馬上就要飛了，真的太殘忍，太殘忍了」。

網民痛斥：真是從小就壞

事件在網上曝光後隨即引起熱議，不少網民紛紛痛斥「真的必須狠狠打一頓」、「天吶，頑皮也得有個度吧」、「真是從小就壞」，也有不少網民表示「別以為這是小事，小孩就是這樣一點一點走歪的路」、「這個男童的家長究竟是怎麼教育的？」。

（《搜狐千里眼》）

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安徽宿州發生孩子「先吃後付」的付款爭執。文具店老闆在社交平台發文控訴，稱1名孩子在店內列印資料時，自行撕開台內零食吃起來，並讓他找家長付錢，沒想到家長得知後，竟然以「不准孩子吃零食」為由拒絕付款，甚至怒罵老闆「你不賣他會買嗎？想賺錢想瘋了吧！」，老闆已將家長列入黑名單。



孩子到文具店列印資料時，自行撕開店裡零食吃了起來。（AI生成圖片）

安徽宿州一文具店老闆在社交平台發布一則聊天記錄並配文「開店這麼久了什麼奇葩都能遇到」。（網上圖片）

孩子「先吃後付」自行拆零食

據《搜狐千里眼》報道，5月30日，安徽宿州一文具店老闆在社交平台發布聊天記錄﹐並配文「開店這麼久了什麼奇葩都能遇到」。據了解，孩子到文具店列印資料，在等待期間，孩子趁老闆忙碌之際，沒有詢問就直接撕開店裡零食吃了起來，並告訴老闆找他家長要錢。

老闆聯絡孩子家長並告知，列印加上小孩拿了3包零食，合計9人民幣（約10.4港元）。（網上圖片）

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