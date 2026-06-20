有片！巴西女踩渠蓋跌入下水渠！途人合力救出：以為要死在裏面了

巴西發生1宗離奇的「路面吃人」意外！1名31歲女廚師在上班途中，經過街道踩中一塊疑被賊人動過手腳的渠蓋，渠蓋瞬間翻起，女事主在毫無預兆的情況下，整個人「筆直」跌入下水渠，渠蓋竟然在重力作用下再度翻轉並「完美」合上，路面瞬間恢復原狀。路旁電單車司機目擊全過程，隨即呼叫眾人合力抬開渠蓋，女事主才得以生還。



警方翻查閉路電視發現，事前有兩名男子疑企圖偷走渠蓋變賣，結果弄鬆渠蓋釀成大禍。女廚師事後接受采訪時說道「我當時以為要死在裏面了」「污水直達胸口」。



巴西發生1宗離奇的「路面吃人」意外。（網上影片截圖）

女事主在毫無預兆的情況下，整個人「筆直」跌入下水渠，渠蓋竟然在重力作用下再度翻轉並「完美」合上。（網上影片截圖）

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巴西女廚師跌入下水渠 一旁電單車司機目擊全過程

綜合外媒報道，事件發生在巴西里約熱內盧街頭，31歲的女廚師法比安娜·羅莎（Fabiana Rosa）在上班途中不慎踩到一塊鬆動渠蓋，渠蓋瞬間翻起，她在毫無預兆情況下，整個人「筆直」跌入下水渠，渠蓋在重力作用下在空中翻轉，隨即「完美」合上，路面瞬間恢復原狀，彷彿女事主憑空消失一樣。

萬幸的是，路旁的電單車司機目擊全過程，立即上前掀開渠蓋，並呼叫眾人將女事主拉上來，女事主隨即被送往醫院檢查。醫院職員表示，女事主頭部、軀幹、以及身體均受到不同程度撞傷。

醫院職員表示，女事主的頭部、軀幹、以及身體均受到不同程度撞傷。（網上影片截圖）

女事主：我當時以為要死在裏面了

事後她接受媒體採訪時，仍顯得驚魂未定，「我當時真的以為自己要死在裏面了，裏面的污水已經淹到了我的胸口」。她痛苦地表示，「我好痛，渾身酸痛，如果換成小孩，恐怕已經沒了」。

路旁電單車司機目擊全過程，隨即呼叫眾人合力抬開渠蓋。（網上影片截圖）

疑兩男偷渠蓋致渠蓋鬆開

當地警方迅速介入調查，翻看閉路電視發現，事發前不久有2名男子在渠蓋附近徘徊，並且對涉事渠蓋動了手腳，警方懷疑，這兩名男子企圖偷渠蓋變賣，但未能成功，又因操作不當，導致渠蓋處於鬆動狀態。警方正全力追緝這2名涉事男子。

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冰天雪地找人原來這麼困難，在眼皮底下都可以看不到！俄羅斯1個5歲小女孩，早前出門遊玩時突然從滑冰道上消失不見，她的父母透過社交媒體求救，結果有逾300名居民幫忙搜索，最終發現女孩原來跌入1個全完被冰雪覆蓋的污水坑，居民多次經過污水坑甚至坐下休息，可惜沒有發現女童。女童在攝氏零下20度的環境苦撐了8個小時，但獲救時奇蹟地幾乎無傷，不過警方正調查她的父母是否涉及疏忽照顧。



女童在滑冰道附近離奇失蹤，結果8個小時後才找回。（網上圖片）

事件發生於俄羅斯最大島嶼庫頁島（Sakhalin）南薩哈林斯克市（Yuzhno-Sakhalinsk），當地時間17日下午4時，5歲小女孩Yana Khairulina在該處郊區的住所附近遊玩，其後在一條滑冰道上離奇消失，無影無蹤。

Yana失蹤後不久父母即趕去警署報案，並透過社交媒體求救，希望附近居民幫忙搜索，結果有逾300名居民出動幫手，走遍區內的公寓、操場、商店等，連漁民都出動拿起燈具沿海岸查看，參與搜救的居民稱：「我從未在區內見到這麼多志願者，有數不盡的汽車，所有家庭都來幫忙。」

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