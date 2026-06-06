孩子賒帳吃零食　家長不准吃拒付款　怒罵老闆：你想錢想瘋了吧！

安徽宿州發生孩子「先吃後付」的付款爭執。文具店老闆在社交平台發文控訴，稱1名孩子在店內列印資料時，自行撕開台內零食吃起來，並讓他找家長付錢，沒想到家長得知後，竟然以「不准孩子吃零食」為由拒絕付款，甚至怒罵老闆「你不賣他會買嗎？想賺錢想瘋了吧！」，老闆已將家長列入黑名單。



孩子到文具店列印資料時，自行撕開店裡零食吃了起來。（AI生成圖片）

安徽宿州一文具店老闆在社交平台發布一則聊天記錄並配文「開店這麼久了什麼奇葩都能遇到」。（網上圖片）

孩子「先吃後付」自行拆零食

據《搜狐千里眼》報道，5月30日，安徽宿州一文具店老闆在社交平台發布聊天記錄﹐並配文「開店這麼久了什麼奇葩都能遇到」。據了解，孩子到文具店列印資料，在等待期間，孩子趁老闆忙碌之際，沒有詢問就直接撕開店裡零食吃了起來，並告訴老闆找他家長要錢。

老闆聯絡孩子家長並告知，列印加上小孩拿了3包零食，合計9人民幣（約10.4港元）。（網上圖片）

家長拒付款 怒罵店家「想賺錢想瘋了吧」

事後，老闆聯絡孩子家長並告知「列印4人民幣（約4.6港元），小孩拿了3包零食5人民幣（約5.7港元），合計9人民幣（約10.4港元）」。家長得知後竟以「不准孩子吃零食」為由拒絕付款，甚至怒罵店老闆「你不賣他會買嗎？想賺錢想瘋了吧！」。

家長得知後竟以「不准孩子吃零食」為由拒絕付款。（網上圖片）

孩子歸還零食 老闆將家長列入黑名單

6月2日，文具店老闆在社交平台回應事件後續，他透露家長已經讓孩子來店裡結清了4人民幣（約4.6港元）列印費，並歸還同款零食，隨後文具店老闆將涉事家長列入黑名單，但他表示孩子以後來店裡，他依然正常接待。

家長怒懟店老闆「你不賣他會買嗎？想賺錢想瘋了吧！」。（網上圖片）

網民：家長態度問題更大

事情在網上曝光後，引起網民熱議「這家長可能經常佔便宜」、「熊孩子背後常常有一個熊家長」、「這真的是把孩子的尊嚴放在地上摩擦」、「孩子可能嘴饞，但家長的態度問題更大」，也有不少網民質疑店家「3包零食，一下子全開了？」、「確定不是故意讓孩子賒帳的嗎？」。