老虎殺人！泰國近30年首宗　巡邏員遭猛虎叼走　伏屍200米外溪澗

泰國發生震驚全國的野生老虎襲擊人類致命事件。現場是烏泰他尼府（Uthai Thani）的會卡肯野生動物保育區（Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary），1名巡邏員在夜間休息時疑遭猛虎襲擊並拖行，遺體於翌晨在200米外被尋獲，這是泰國近30年來首宗有記錄的老虎殺人案件。當局目前已緊急關閉該保育區，並展開科學調查以追尋肇事老虎，同時全面檢討前線人員的安全措施。



野生動物保育區內1名巡邏員在夜間休息時疑遭猛虎襲擊並拖行，遺體於翌晨被尋獲。（Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation）

虎群數量倍增 營地成猛獸出沒熱點

近年泰國在老虎保育方面取得顯著成效，單是西部森林群的老虎數量已由過去的42隻大幅增加至79隻，全國總數更達約177隻。隨着野生虎的族群壯大，不少年輕雄虎為爭奪領地而向外擴張，必須長途跋涉尋找新棲息地，令猛獸與人類活動範圍的重疊風險日益增加。

營地內只遺下薩卡林的手機及個人物品，睡床附近並無任何掙扎痕跡或血跡。（網上圖片）

事發於今年8月5日凌晨，死者是野生動物保育員薩卡林（Sakarin Wichachan），當晚他於保護區內1個只有低矮圍欄的半開放式營地休息，準備翌日早上帶領青年營活動，沒料到卻葬身虎口。調查指該營地周邊長期以來均是野生老虎經常途經的活躍路線，加上營地設計屬半開放式，缺乏防禦大型掠食者的保護屏障，存在嚴重安全隱患。

搜索人員其後在距離營地約15米處發現了1張染血的蚊帳，並沿路發現疑似野生動物拖行獵物的痕跡。（網上圖片）

連人帶蚊帳遭拖行 遺體滿佈咬痕

薩卡林在8月5日清晨未有按時出現在指定集合地點，其同事察覺有異，隨即前往其休息的營地尋找，但營地內只遺下屬於薩卡林的手機及個人物品，睡床附近並無任何掙扎痕跡或血跡。

搜索人員其後在距離營地約15米處發現了1張染血的蚊帳，並沿路發現疑似野生動物拖行獵物的痕跡。（網上圖片）

營地外15米處發現染血蚊帳

搜索人員其後在距離營地約15米處發現1張染血的蚊帳，沿路發現疑似野生動物拖行獵物的痕跡。搜救隊最終在距離營地約200米外的他沙老溪（Thap Salao stream）尋獲薩卡林的遺體，遺體佈滿動物咬痕，且有死後被啃食的跡象，現場周圍更留下大量新鮮的老虎腳印。專家推斷，死者生前疑因熟睡時遇襲，在未及作出任何反抗下被老虎制服，老虎再叼著他躍過低矮圍欄。

搜索人員其後在距離營地約15米處發現了1張染血的蚊帳，並沿路發現疑似野生動物拖行獵物的痕跡。（網上圖片）

封園驗DNA緝兇 檢討人獸共存界線

翻查紀錄，泰國上一次發生老虎襲擊人類事件，已是1998年於考艾國家公園（Khao Yai National Park），當時受害者奇蹟生還，今次事件打破了泰國近30年的老虎襲擊人類零死亡紀錄。

國家公園局局長阿塔彭（Athapol Charoenshunsa）宣佈，即時暫停該保育區的所有旅遊活動，並提升安全措施，包括在工作站增設照明系統及加強巡邏。泰國當局強調，野生老虎通常會避開人類，今次屬極端罕見事件。

泰國當局已派遣專家在現場收集老虎毛髮及DNA樣本，將與區內已知的5隻老虎進行比對。值得注意的是，閉路電視近期曾拍到1隻未經登記、被暱稱為「Roi Et」（泰語101之意）的年輕雄虎出沒。當局重申，此次行動屬嚴謹的科學調查，目的是鎖定涉事老虎，防止其將人類視為獵物，而非展開「獵殺行動」。當局將重新評估前線人員的防護裝備與住宿設施，以保障員工安全。

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老虎向來有「猛獸之王」別稱，可見其攻擊力絕對不容輕視。墨西哥有動物園的獸醫早前為老虎進行例行檢查，離開籠內時被一隻猛虎從後偷襲，伸出雙爪企圖將她拖回籠內。幸好雙方有道鐵絲網阻隔，加上其他職員協助下，她方能脫險。



涉事獸醫事後表示自己並無受傷，猜測是當時穿上迷彩色外套，「牠（拉伊塔）想玩我的雨衣才會抓住我」。而動物園亦指雖然獸醫受到驚嚇，但她恢復得很好，未來會繼續負責照顧園區動物。事件曝光後，聯邦環境保護署（PROFEPA）關閉公園4天以進行檢查。



墨西哥有動物園獸醫為老虎進行例行檢查，離開籠內時被猛虎從後襲擊。（X影片截圖）

為老虎進行例行檢查 獸醫離開籠內時被偷襲

綜合外媒報道，事發於9月1日，墨西哥哈利斯科州（Jalisco）卡米諾皇家德爾動物園（Camino Real del Tigre zoo），一名女獸醫穆拉（Alejandra Mora）當時為園區老虎完成例行檢查，正打算離開籠內時，其中一隻名叫拉伊塔（Rayita）的老虎突然站起身撲向穆拉，伸出雙爪抓住分隔她們的鐵絲網，企圖將她拖回籠內。

被老虎緊抓外套 企圖拖進鐵絲網內

從現場遊客拍攝片段所見，拉伊塔以後腿站立姿勢，用爪子緊緊抓住穆拉外套，試圖將她拖進鐵絲網內，穆拉則緊握圍欄不放，有動物園員工嘗試拍打老虎制止不果，之後協助穆拉脫去外套，她方能脫險。

女獸醫穆拉當時為園區老虎完成例行檢查，正打算離開籠內。（X影片截圖）

有隻老虎突然站起身撲向穆拉，伸出雙爪抓住分隔她們的鐵絲網，企圖將她拖回籠內。（X影片截圖）

有隻老虎突然站起身撲向穆拉，伸出雙爪抓住分隔她們的鐵絲網，企圖將她拖回籠內。（X影片截圖）

老虎用爪子緊緊抓住穆拉外套，有動物園員工嘗試拍打老虎制止不果。（X影片截圖）

最後動物園員工協助穆拉脫去外套，她方能脫險。（X影片截圖）

涉事獸醫強調「我很好」：牠想玩我雨衣才會抓住我

穆拉事後透過影片表示自己並無受傷，感謝所有關心她的人，又指當時身上穿上迷彩色外套，故相信「牠（拉伊塔）想玩我的雨衣才會抓住我」。她又指出，當時現場曾有遊客嘗試上前阻止，但她警告遊客不要這麼做，因為動作過猛可能會引致危險，感激最後由訓練有素的工作人員介入，她才未有受傷。

穆拉指當時身穿迷彩色外套，相信「牠（拉伊塔）想玩我的雨衣才會抓住我」。（網上影片截圖）

涉事動物園強調 員工們及動物安全永遠第1位

涉事動物園之後交代，指穆拉雖然受到驚嚇，但她恢復得很好，未來會繼續負責照顧園區的動物，「我們就像一個大家庭，員工們及動物的安全永遠放在第一位」。而事件曝光後，聯邦環境保護署 (PROFEPA) 關閉公園4天檢查。

全文：獸醫被老虎突襲！拉扯外套險遭強拖入籠 拼命抓欄杆抵抗畫面曝光