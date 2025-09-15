獸醫被老虎突襲！拉扯外套險遭強拖入籠　拼命抓欄杆抵抗畫面曝光

老虎向來有「猛獸之王」別稱，可見其攻擊力絕對不容輕視。墨西哥有動物園的獸醫早前為老虎進行例行檢查，離開籠內時被一隻猛虎從後偷襲，伸出雙爪企圖將她拖回籠內。幸好雙方有道鐵絲網阻隔，加上其他職員協助下，她方能脫險。



涉事獸醫事後表示自己並無受傷，猜測是當時穿上迷彩色外套，「牠（拉伊塔）想玩我的雨衣才會抓住我」。而動物園亦指雖然獸醫受到驚嚇，但她恢復得很好，未來會繼續負責照顧園區動物。事件曝光後，聯邦環境保護署（PROFEPA）關閉公園4天以進行檢查。



墨西哥有動物園獸醫為老虎進行例行檢查，離開籠內時被猛虎從後襲擊。（X影片截圖）

為老虎進行例行檢查 獸醫離開籠內時被偷襲

綜合外媒報道，事發於9月1日，墨西哥哈利斯科州（Jalisco）卡米諾皇家德爾動物園（Camino Real del Tigre zoo），一名女獸醫穆拉（Alejandra Mora）當時為園區老虎完成例行檢查，正打算離開籠內時，其中一隻名叫拉伊塔（Rayita）的老虎突然站起身撲向穆拉，伸出雙爪抓住分隔她們的鐵絲網，企圖將她拖回籠內。

被老虎緊抓外套 企圖拖進鐵絲網內

從現場遊客拍攝片段所見，拉伊塔以後腿站立姿勢，用爪子緊緊抓住穆拉外套，試圖將她拖進鐵絲網內，穆拉則緊握圍欄不放，有動物園員工嘗試拍打老虎制止不果，之後協助穆拉脫去外套，她方能脫險。

女獸醫穆拉當時為園區老虎完成例行檢查，正打算離開籠內。（X影片截圖）

有隻老虎突然站起身撲向穆拉，伸出雙爪抓住分隔她們的鐵絲網，企圖將她拖回籠內。（X影片截圖）

老虎用爪子緊緊抓住穆拉外套，有動物園員工嘗試拍打老虎制止不果。（X影片截圖）

最後動物園員工協助穆拉脫去外套，她方能脫險。（X影片截圖）

涉事獸醫強調「我很好」：牠想玩我雨衣才會抓住我

穆拉事後透過影片表示自己並無受傷，感謝所有關心她的人，又指當時身上穿上迷彩色外套，故相信「牠（拉伊塔）想玩我的雨衣才會抓住我」。她又指出，當時現場曾有遊客嘗試上前阻止，但她警告遊客不要這麼做，因為動作過猛可能會引致危險，感激最後由訓練有素的工作人員介入，她才未有受傷。

穆拉指當時身穿迷彩色外套，相信「牠（拉伊塔）想玩我的雨衣才會抓住我」。（網上影片截圖）

涉事動物園強調 員工們及動物安全永遠第1位

涉事動物園之後交代，指穆拉雖然受到驚嚇，但她恢復得很好，未來會繼續負責照顧園區的動物，「我們就像一個大家庭，員工們及動物的安全永遠放在第一位」。而事件曝光後，聯邦環境保護署 (PROFEPA) 關閉公園4天檢查。

動物園過去曾惹爭議 被指向動物下藥以便遊客合照

其實早於2024年12月，曾有保護動物人士指責園區為大型貓科動物下藥，以便遊客可以與牠們合影。而是次事件雖然沒有造成傷亡，但有動物福利專家認為，園方需要重新審視休閒中心與野生動物互動的模式，以防工作人員和遊客再次面臨風險。

