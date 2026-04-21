俄國馬戲團防護倒塌爆意外　猛虎衝向觀眾席　家長抱童逃命極驚險

俄羅斯南部城市羅斯托夫市（Rostov-on-Don）驚傳馬戲團意外！



一隻老虎在知名的「多夫加柳克馬戲團」（Dovgaluk Circus）表演過程中突破防護設施，闖入觀眾席，引發現場一陣混亂。俄羅斯執法單位目前已介入調查，並依安全疏失方向展開刑事偵辦。

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俄馬戲團老虎越過障礙衝向觀眾

綜合外媒報導，事發當時場內共有3隻老虎與2名訓練員進行演出，未料分隔觀眾與動物的防護設施突然倒塌，馬戲團的其中一隻老虎也隨即越過障礙，衝入觀眾區，導致現場陷入一片混亂。根據現場畫面顯示，老虎在座位間移動，不少觀眾驚慌逃離，場面一度失控。

另一段影片則顯示，訓練員試圖將老虎引導至場館出口，沿著後排較空的座位區移動。據了解，當時仍有不少攜帶孩童的家庭在場，情況相當驚險，現場廣播也不斷呼籲觀眾要保持冷靜，避免情勢惡化。

所幸在工作人員努力下，最終老虎成功被引導進安全運輸籠內，並未造成任何人員傷亡。

俄當局開查 馬戲團團長：情況得到控制

馬戲團團長尼古拉多夫加盧克（Nikolai Dovgaluk）則表示：「雖然存在風險，但這些都是訓練有素的老虎。」他稱情況已得到控制，並強調，現場沒有出現恐慌，是避免更嚴重後果的關鍵。

俄羅斯最高調查機構俄羅斯聯邦偵查委員會（Investigative Committee of Russia）則表示，已針對此次事件中，是否涉及違反安全規範展開刑事調查，後續將釐清事故原因與責任歸屬。

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