2個月約炮逾20人！他擠出黃綠膿汁患淋病　醫生：戴套非100%預防

戴避孕套（安全套）約炮仍然會感染淋病？台灣泌尿科醫師陳昭安在Facebook專頁分享個案，1名40歲男性排尿持續刺痛灼熱，症狀持續大約1個月才來求醫，陳醫生為其檢查時，擠壓陰莖頭會出現黃綠色膿性分泌物，經檢查後確認感染淋病。



男病人非常疑惑詢問「可是我每次都有戴保險套啊？」，陳醫生進一步了解後，才發現男病人短短2個月內透過網路約炮，總共超過20位陌生性伴侶，病人一直以為「有戴套等於很安全」。



男病人經檢查後確認感染淋病，大感驚訝。（AI生成圖片）

陳醫生指出，很多人忽略了一件事，「淋病並不只有陰道性交會傳染」，陰道交、肛交、口交都可能造成感染，即使性交時使用保險套，如果其他性接觸沒有採取適當防護，仍然存在感染風險。

淋病並非只是吃個藥就沒事！ 陳醫生警告

男病人短短2個月內透過網路約炮，總共超過20位陌生性伴侶，一直以為「有戴套等於很安全」。（AI生成圖片）

男性病患症狀包括：

1. 尿道出現膿性分泌物

2. 排尿疼痛

3. 造成副睪炎等併發症



女性感染症狀卻不明顯，但若向上蔓延，有機會造成盆腔炎，嚴重時可能影響生育能力，陳醫生建議男病人通知近期性伴侶接受檢查與治療。

有20幾個，而且做完就沒聯絡了，我找不到。 男病人回答

陳醫生強調戴套非常重要，但切勿以為能百分之百預防，提醒任何人若有症狀，請盡快求醫。（AI生成圖片）

陳醫生強調，安全性行為共非只是「有沒有戴套」，戴套非常重要，但切勿以為能百分之百預防，任何人都應該保護自己，保護下一位性伴侶：

1. 性行為全程正確使用保險套

2. 性伴侶較多者考慮定期性病篩檢

3. 有口交也要理解咽喉性病感染的風險

4. HIV高風險族群可以諮詢暴露愛滋病毒前預防性投藥服務

5. 若有HIV高風險，應盡快接受評估，最遲須在72小時內開始

6. 出現症狀，儘早就醫，不要自己買藥拖一個月



（Facebook專頁「迷你手術室 陳昭安醫師」）