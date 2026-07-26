處男染性病！母胎單身肛門長椰菜花崩潰　醫生教5招防染尖銳濕疣

「醫師，我明明母胎單身，怎麼會得菜花？」台灣泌尿科醫師蘇信豪日前在Facebook專頁分享1宗個案，有年輕男生前來求診，表示自己肛門附近長了肉瘤，情況維持半年，而且愈長愈大，蘇醫生經過目視和病理化驗，確認是由人類乳突病毒（HPV）引起的「椰菜花」，正式名稱是「尖銳濕疣」。



男生聽完非常崩潰，強調自己「母胎單身」，完全沒有性經驗，不明白為何會中招，男病人接受手術切除椰菜花後，立即接受3針「HPV九價疫苗」接種。



男病人肛門附近長了肉瘤，情況維持半年，而且愈長愈大。（AI生成圖片）

3個途徑間接接觸病毒易中招

蘇醫生解釋，這類非性行為感染的案例在臨床上並不少見，​「椰菜花」高達90%以上都是透過性接觸傳播，但除了性行為之外，「間接接觸」仍有感染風險：

1. 公共場所的溫床

HPV病毒喜歡潮濕溫暖環境。在桑拿房（台稱三溫暖）、溫泉、游泳池或健身房更衣室，如果私密處或臀部剛好有微小傷口，直接坐在帶有病毒的公共座椅或地板上，就有可能中招。

男生聽完自己有「椰菜花」非常崩潰，強調自己「母胎單身」，完全沒有性經驗，不明白為何會中招。（AI生成圖片）

​2. 自體傳染

手部如果不小心沾染到病毒，沒有洗手就去觸摸自己的生殖器和肛門，也可能把病毒帶過去。

3. ​共用貼身物品

和其他人共用沒有徹底清潔的毛巾、浴巾、內褲或剃鬚刀。

醫生提供5招防止感染

1. 公共座椅不直接碰觸



去桑拿房（台稱三溫暖）、溫泉或健身房，坐下前務必墊上自己乾淨的毛巾。



2. ​落實手部清潔



上廁所前或洗澡時，觸碰私密處前記得先洗手。



3. ​不共用私人物品



浴巾和剃鬚刀等貼身物品請各自使用。



​4. 注意小傷口



私密處如果有破皮或毛囊炎，要特別注意清潔，避免成為病毒入侵的破口。



5. 接受HPV九價疫苗



椰菜花復發率極高，即使切除病灶，周圍皮膚可能還潛伏病毒，施打疫苗提升體內抗體，有效壓制病毒再次出來作亂，而且全面預防多種癌症，男女皆受用，例如子宮頸癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌、口咽癌和頭頸癌。



蘇醫生建議不論男女，都應接種HPV疫苗。（AI生成圖片）

建議男女雙方盡早施打HPV疫苗

​蘇醫生提醒「HPV感染不等於私生活混亂」，只要有黏膜接觸就有風險，為了保護自己和伴侶，強烈建議男女雙方盡早施打HPV疫苗，「不只是保護自己的健康，更是給另一半最安心的承諾」。

（Facebook專頁「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」）

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私密位置奇癢無比？內褲常有血點？可能是陰蝨作怪！台灣泌尿科醫師蘇信豪在其Facebook專頁分享，日前有1名年輕男病人前來求診，害羞表示「下面癢了好幾天，癢到我快崩潰了，內褲上看到好幾個小血點」。蘇醫生經檢查後，發現病人在私密處毛髮發現陰蝨（Pubic Lice/Crabs），也就是俗稱「螃蟹蟲」。



蘇醫生接受台媒訪問時解釋，病人買春時遭到傳染，最初以為只有4隻陰蝨，但原來「還有很多隻是在後續剃毛過程中才被清除掉的」。



影片可見，陰蝨身體扁平，緩慢活動，「像螃蟹一樣強壯的爪子」，抓緊人類粗糙毛髮。（Facebook專頁「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」影片截圖）

年輕病人表示「下面癢了好幾天，癢到我快崩潰了，內褲上看到好幾個小血點」，這是陰蝨寄生特徵。（AI生成圖片）

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