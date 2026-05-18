召妓感染陰蝨！年輕男下體痕癢醫生當場抓4隻：還有很多　4招杜絕

私密位置奇癢無比？內褲常有血點？可能是陰蝨作怪！台灣泌尿科醫師蘇信豪在其Facebook專頁分享，日前有1名年輕男病人前來求診，害羞表示「下面癢了好幾天，癢到我快崩潰了，內褲上看到好幾個小血點」。蘇醫生經檢查後，發現病人在私密處毛髮發現陰蝨（Pubic Lice/Crabs），也就是俗稱「螃蟹蟲」。



蘇醫生接受台媒訪問時解釋，病人買春時遭到傳染，最初以為只有4隻陰蝨，但原來「還有很多隻是在後續剃毛過程中才被清除掉的」。



影片可見，陰蝨身體扁平，緩慢活動，「像螃蟹一樣強壯的爪子」，抓緊人類粗糙毛髮。（Facebook專頁「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」影片截圖）

影片捕捉陰蝨抓緊人類粗糙毛髮

​蘇醫生同時上載影片，清晰捕捉陰蝨特徵，身體扁平，緩慢活動，「像螃蟹一樣強壯的爪子」，抓緊人類粗糙毛髮。

病人深夜感到劇癢無法入眠

​​蘇醫生解釋，陰蝨是微小寄生蟲，「強壯爪子抓毛髮，靠吸人類血液維生」，主要寄生在人類會陰部位陰毛，偶爾也見於腋毛、胸毛、眉毛和睫毛，透過性行為或有身體親密接觸，陰蝨會經毛髮直接轉移。共用未經清洗的貼身衣物、毛巾、床單、馬桶座，都有可能傳染，但​情況比較少見。 病人一到深夜就會感到劇癢，無法入眠，內褲上可能有因吸血而產生的微小鐵鏽色血跡或黑色陰蝨糞便。

年輕病人表示「下面癢了好幾天，癢到我快崩潰了，內褲上看到好幾個小血點」，這是陰蝨寄生特徵。（AI生成圖片）

4項治療方法杜絕陰蝨

蘇醫生提供4項治療方法︰

1. 剃毛

物理性破壞陰蝨和蟲卵的棲息地

2. 藥物

配合醫師處方，塗抹專用藥膏或洗劑，隔周再擦一次

3. 消毒

50℃熱水清洗衣物、烘乾、無法水洗密封兩周

4. 伴侶同步治療

避免交叉感染

（Facebook專頁「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」）