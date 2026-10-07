紐約男坐地鐵疑被車門夾購物袋　遭拖行撞牆亡　多方介入調查

美國紐約地鐵發生車門夾袋奪命事故。1名57歲男子於晚間繁忙時段，在布魯克林尤蒂卡大道站（Utica Avenue）離開A線列車時，疑因隨身膠袋被車門夾住，遭開出的列車拖行，當場死亡。事件傳出後，美國國家運輸安全委員會（NTSB）介入調查。



不過，大都會運輸署（MTA）其後表示，車廂鏡頭拍到該男子上車及下車，但未直接拍到他離開車門後的位置，真相仍然待查。



博阿赫尼下車時攜帶的購物袋被關閉中的車門夾住。（AI生成圖片）

乘客下車疑被夾購物袋 曾以手杖敲門

死者為布魯克林居民博阿赫尼（Yaw Boahene，音譯），事故發生於當地時間9月28日傍晚，涉事列車正開往曼哈頓。警方初步調查表示，博阿赫尼下車時攜帶的購物袋被關閉中的車門夾住，隨後遭列車拖行撞牆跌落路軌，當時列車正駛離車站。警方亦曾表示死者被列車輾過，確切死因仍待法醫核實。

博阿赫尼發現膠袋被夾後，曾以手杖敲擊車門，試圖引起列車長注意。（AI生成圖片）

警員接報到場時，發現他倒在路軌上，失去意識及沒有反應，救護人員當場證實死亡。紐約當地媒體《amNewYork》引述警方消息人士報道，博阿赫尼當時使用手杖，行走困難。他發現膠袋被夾後，曾以手杖敲擊車門，試圖引起列車長注意，但列車繼續駛離月台。

他發現膠袋被夾後，曾以手杖敲擊車門，試圖引起列車長注意。 警方消息人士

為何無法鬆手仍待調查？

《NBC New York》引述執法消息人士稱，片段顯示男子似乎仍抓着被夾的膠袋，遭拖往月台末端並撞上牆壁，之後跌落路軌。該消息人士表示，列車當時已離開，他並未被列車撞倒，其正式死因仍由法醫確定。調查人員亦正考慮，膠袋是否纏住他的手腕，令他無法鬆手，以及他的腳是否卡在月台與列車之間。NBC報道亦指出，部分畫面被月台上的行人遮擋，警方尚未公開相關片段。

列車當時已離開，他並未被列車撞倒。 消息人士

MTA稱事發位置有拍攝盲點 2名職員暫停執勤

MTA紐約市公共交通部門總裁克里奇洛（Demetrius Crichlow）表示，車廂鏡頭拍到博阿赫尼上車及下車，但未直接拍到他離開車門後的位置。當局仍須查明他是否跌倒、膠袋或手杖被夾，或踏入月台空隙。

警員接報到場調查。（AI生成圖片）

涉事列車司機及列車長已暫停執勤，等待調查結果。MTA表示，列車於2024年投入服務，今年7月檢查時車門運作正常。美聯社亦報道，事故後檢查未發現機械問題。列車長有責任在關門及列車離站時觀察月台，是否依程序完成亦屬調查範圍。NTSB已宣布派員調查這宗事故。

（綜合）