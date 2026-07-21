危險！的士司機「邊揸車邊睇片」　乘客拍片公審：唔怪得咁多意外

駕駛時切勿使用任何電子設備！有乘客在社交平台公審，搭乘的士遇到司機在駕駛期間，竟然使用手機播放影片，因而感嘆「唔怪得的士咁X多意外」。網民紛紛批評的士司機罔顧乘客以及其他道路使用者安全，「揸車嘅時候一定要專心，點可以睇片咁危險」、「最慘唔好彩仲累埋乘客」，建議樓主舉報對方，「夠晒料做佢啦」、「呢啲馬路炸彈見一個舉報一個」。



有的士司機駕駛時使用手機播放影片，被乘客拍片公審到網上。（「threads＠ncch_pix」影片截圖）

載客的士司機「邊揸車邊睇片」 乘客：唔怪得咁多意外

「好心就專心啲揸車啦」，有乘客在threads帳號「ncch_pix」上傳影片，指搭乘的士時遇到司機一邊駕駛一邊觀看影片。片中可見，當時的士正在馬路上行駛，滿頭白頭髮的司機在軚盤右上方放置1部電話，正在播放影片。雖然目測司機未有分心望向手機，但駕駛時使用電子設備瀏覽影片，必然會影響駕駛安全，坐在後座的樓主於是拍下影片，慨嘆「唔怪得的士咁X多意外」。

的士行駛期間，司機在軚盤右上方放置1部電話，正在播放影片。（「threads＠ncch_pix」影片截圖）

的士行駛期間，司機在軚盤右上方放置1部電話，正在播放影片。（「threads＠ncch_pix」影片截圖）

網民斥危險：最慘唔好彩仲累埋乘客

許多網民譴責的士司機行為極度危險，「理解唔到點解揸緊車要睇片」、「無論後生或者老人家，揸車嘅時候一定要專心，點可以睇片咁危險」、「呢啲司機真係唔見棺材唔流眼淚，最慘唔好彩仲累埋乘客」，又質疑樓主為何未有當場指正，「為自己安全，可以叫司機唔好睇住」、「你都幾勇喎！搵命同佢玩。下次叫佢收機否則落車！俾佢慢慢自己睇！」。

網民建議舉報：夠晒料做佢啦

另有留言建議樓主舉報該司機，「個司機年紀望落都唔細，乘客坐的士真係搵命搏 ！」、「夠晒料做佢啦」、「呢啲馬路炸彈見一個舉報一個」、「拎條片報警啦cXs」、「就係呢啲的士X害人害物」。

相關文章：Uber司機駕駛看成人影片！男乘客咋舌公審問點做 網民：投訴啦

駕駛要時刻專注確保安全。有男網民在網上發相，大呻坐Uber時，發現司機一邊駕駛，一邊看手機，但更離譜的是，司機正在看色情影片，從熒幕看到有對男女在進行口交，令男網民咋舌，「我心諗，你有冇咁緊火啊？師兄」。他又指如果「同老婆一齊或者同小朋友一齊我真係開口XX你」，還問網民應否投訴對方。



不少網民都鬧離譜，「畀機會咩？畀機會佢整到下一個乘客？」、「梗係投訴啦」。



樓主指發現司機在看成人影片，感到十分離譜而公審。（Threads@uncleh666）

Uber司機邊駕駛邊看成人影片

有男網民在Threads上發相，指「想分享一件超級癲嘅事」。樓主指因放工沒有駕車，於是坐Uber回家，其間他沒有玩電話，但他卻發現「入隧道時，見到個Uber司機睇緊啲……嘢」，樓主指自己身為男人，「唔係我對呢啲敏感，係正常男人都會望一望，跟住出咗隧道，繼續睇嗰啲TG群組」。

相片可見，司機右手邊放有一部手機，而畫面清晰看到，正在播放女子替男子口交影片。

不少網民認為要投訴司機，「畀機會咩？畀機會佢整到下一個乘客？」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主指「同老婆一齊或者同小朋友一齊我真係開口XX你，大家覺得我係應該投訴？」。不少網民看到帖文批評離譜，「揸緊車連baby shark都唔應該睇啦，何況AV」、「真心諗唔明係咩心態」、「畀機會咩？ 畀機會佢整到下一個乘客？」。有人認為要認真處理，「梗係投訴啦」、「一星，投訴，是基本操作」。但有人覺得沒有什麼大不了，「咁或者人哋都係見你一個男人佢先睇呢，算數啦」。

不專注駕駛可罰款5000元及監禁6個月

根據香港法例第374章《道路交通條例》第38條「不小心駕駛」，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，即屬不小心駕駛，可罰款5,000元及監禁6個月。另根據道路交通（車輛構造及保養）規例374A章，除關於汽車現況資料或導航功能的視象顯示器外，任何人不得在駕駛座前面或司機可看到的地方，安裝任何視象顯示器，任何人若安裝或使用違法的電視屏幕，最高可被罰款$10,000及監禁6個月。

（threads＠ncch_pix）