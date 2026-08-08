港鐵輪椅大叔打橫半躺擋車門！閉目休息超寫意　網民憂開門生意外

輪椅人士使用公共交通工具有時遇到不便，的確需要體諒，但不代表可以罔顧其他乘客。Facebook群組「車cam L（香港群組）」近日流傳1張照片，可見1名坐電動輪椅的大叔身處港鐵車廂內，根據地板顏色和花紋，相信是屯馬綫，大叔把輪椅打橫停在車門前，霸佔了四分三位置，然後將輪椅調校至仰後，雙腳擱在腳踏位置，左手枕於腦後，呈半躺姿勢，看似十分寫意。



大叔將輪椅打橫泊在車門前，然後調校至仰後，雙腳擱在腳踏位置，左手枕於腦後，呈半躺姿勢，看似十分寫意。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

如果到你嗰邊開門，咁咪頂住個門口？ 樓主

網民熱議大叔行為 擔心：見過呢種輪椅翻車

樓主在帖文認為「如果到你嗰邊開門，咁咪頂住個門口？」，許多網民笑言大叔「好歎」、「豪華輪椅表演者」、「佢覺得自己坐緊天王椅啦」、「沉浸式體驗」、「地鐵商務位」、「檢查牙齒？」。有網民則擔心會釀成意外，「小心出入，被人撞倒就大鑊」、「見過呢種輪椅翻車」，更有網民上載其他輪椅人士進入車廂情況，通常列車車卡上有一排較少座位，騰出的空間方便輪椅人士停泊。

有網民上載其他輪椅人士進入車廂情況，通常列車車卡上有一排較少座位，騰出的空間方便輪椅人士停泊。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

電動輪椅人士可搭港鐵 任何乘客不得煩擾其他人

根據港鐵附例，無論該物品是否符合行李的尺寸限制，乘客禁止攜帶電動可移動工具（包括但不限於電動單車、電動滑板車、平衡車或其他類似運載工具）。使用電動輪椅的殘疾人士，獲豁免有關規定，附例同時要求任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為。

相信現場是屯馬綫。（資料圖片）

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

其他報道：灣仔阿伯坐電動輪椅駛馬路！揚手示意司機讓路 網民：大地任我行

使用電動輪椅人士切勿駛出馬路，以免發生意外！本港網絡近日瘋傳1張照片，顯示灣仔有老伯疑似駕駛電動輪椅駛到馬路上，而事發地點合共有4條行車線，目擊者指老翁當時更揚手示意，要求其他司機「讓佢先」，覺得對方行為離譜，故無奈表示「司機遇着佢真係慘」。大批網民譴責老伯行為危險，「好似攞咗牌咁大地任我行」，認為政府相關部門應要加強對電動輪椅的監管，阻截同類事件。



灣仔有老伯疑駕駛電動輪椅駛到馬路上。（「threads＠rox.lee1217」圖片）

網民批評老伯行為危險，「好似攞咗牌咁大地任我行」。（AI生成圖片）

全文：灣仔阿伯坐電動輪椅駛馬路！揚手示意司機讓路 網民：大地任我行