悉尼男劫車釀連環碰撞　網約車撞警車　防撞柱飛彈擊傷58歲女途人

悉尼市中心日前發生1宗劫車及連環碰撞事件。1名36歲男子在街頭劫走1名女子的私家車後，沿喬治街（George Street）一路極速逃逸，其間撞擊1輛載客網約車並將其推撞至停泊在路邊的警車。涉案車輛隨後失控猛撞路邊防撞柱，導致防撞柱當場飛彈，擊中一名58歲女途人頭部致其受傷。目前涉事男子已被警方當場拘捕，並控以四項罪名，法官已下令拒絕保釋。



悉尼1名36歲男子在街頭劫走1名女子的私家車後，沿喬治街（George Street）一路極速逃逸，其間撞擊1輛載客網約車並將其推撞至停泊在路邊的警車。（網上影片截圖）

26歲女子慘遭劫車 網約車及無辜途人受波及

新南威爾士州警方表示，事發於10月8日晚約9時許，警方接報指，在悉尼國王街（King Street）與皮特街（Pitt Street）交界處發生劫車案。1名男子突然接近1名駕駛萬事得（Mazda）的26歲女子，進行脅迫並搶走車輛，隨後沿喬治街（George Street）一路飆速逃逸，女司機幸未受傷。

涉事男子撞車後並未停下，隨後失控猛撞向路邊的防撞柱。強烈撞擊導致防撞柱飛彈，擊中當時正在行走的58歲女途人。（網上影片截圖）

據警方更新，被劫的萬事得（Mazda）駛至市場街（Market Street）交界時，猛烈撞擊了1輛由27歲男子駕駛，載有24歲女乘客的網約車，網約車隨後再撞上附近1輛停泊的警車。然而涉事男子撞車後並未停下，隨後失控猛撞向路邊的防撞柱。強烈撞擊導致防撞柱飛彈，擊中當時正在行走的58歲女途人。女途人頭部受傷流血，經救護員現場初步治理後，被送往醫院治療，目前情況穩定。

悉尼市警區警員隨即趕抵現場，將36歲涉案男子當場拘捕，並將其送往醫院進行強制性毒品及酒精測試。（網上影片截圖）

警方當場拘捕涉案司機 法院拒絕保釋候審

悉尼市警區警員隨即趕抵現場，將36歲涉案男子當場拘捕，並將其送往聖文森特醫院（St Vincent's Hospital）進行強制性毒品及酒精測試。警方隨後正式對該名36歲男子提出多項控罪，包括意圖奪取/駕駛機動車輛而襲擊、疏忽駕駛（未致人死亡或嚴重身體傷害）、普通襲擊以及摧毀或損壞財產罪。

警方隨後正式對該名36歲男子提出多項控罪，包括意圖奪取/駕駛機動車輛而襲擊、疏忽駕駛（未致人死亡或嚴重身體傷害）、普通襲擊以及摧毀或損壞財產罪。（網上影片截圖）

被告於10月9日在第7保釋法庭提堂，法官正式拒絕其保釋，案件已押後至10月14日在唐寧中心地方法院（Downing Centre Local Court）再訊。