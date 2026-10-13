孕婦凌晨穿羊水！用手機App召的士　司機覆「你叫十字車」惹炮轟

孕婦穿羊水即將臨盆，當然爭分奪秒要趕往醫院！Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」於10月8日流傳1張照片，相信是手機應用程式介面，提醒「乘客非本地用戶，可能無法通過電話聯絡你，請你通過發訊息與乘客聯絡」，事發凌晨約4時，該名乘客用簡體字表示「孕婦」、「羊水出來了」，司機立即回覆「你叫十字車好啲吧」。



事發凌晨約4時，該名乘客用簡體字指出「孕婦」、「羊水出來了」，司機立即回覆「你叫十字車好啲吧」。（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

樓主在帖文指出「咁樣做係咪好衰？出羊水點解唔call白車」，引來許多網民討論，僅少量人支持司機做法：

「一定唔去，有咩事咪大鑊」



樓主在帖文指出「咁樣做係咪好衰？出羊水點解唔call白車」。（《降魔的》電視劇照）

但更多人怒批司機做法：

「紅白事另計，積福」



「有問題？通常穿羊水唔代表即刻生，叫白車反而先唔合理喎」



「出羊水係盡快搭的士去附近或預約醫院，覆診嗰陣，醫生或健康院一定有教」



網民認為孕婦穿羊水乘搭的士合理。（AI生成圖片）

更有過來人指出妻子出羊水乘搭的士過程：

「我都係揸的士，我老婆穿羊水都係搭的士，正價屯門去伊利沙伯醫院，的士有生意唔好咩？」



「我太太穿羊水，都係半夜call的士去醫院，醫院上堂教，非必要唔使叫白車，最緊要係加張護墊，唔好整污糟人哋架車」



根據衞生署家庭健康服務網站，在懷孕期間，胎兒被一個充滿液體的羊膜包圍着，當包裹胎兒的羊膜破裂，羊水會從破膜裏滲出來，排出陰道，可以是少量或大量地流出來，穿羊水是將要分娩的徵兆，但亦有可能在任何懷孕階段發生，隨着羊膜破裂的時間增長，子宮及胎兒感染的機會會增加，所以，當孕婦發現穿水時，請盡快前往醫院，讓產科醫生進行檢查。

有過來人指出妻子出羊水乘搭的士過程，「我都係揸的士，我老婆穿羊水都係搭的士，正價屯門去伊利沙伯醫院，的士有生意唔好咩？」。（資料圖片）

孕婦若穿羊水，有以下步驟需要進行：

1. 立刻停止活動，就地平臥並墊高臀部



發現穿水後，首要任務是立刻躺下。可在臀部下方墊上枕頭或靠墊，保持「頭低臀高」姿勢。這一步驟至關重要，能有效防止胎兒臍帶順着羊水流出滑入陰道（臍帶脫垂）。一旦臍帶受壓，胎兒血液循環會瞬間中斷造成缺氧危險。

2. 墊上清潔衞生巾，觀察顏色與氣味



躺下後，使用乾淨的衞生巾或護墊吸收流出的液體，切勿使用衞生棉條。仔細觀察液體的特徵，正常羊水無色透明或微粉紅色，帶有淡淡甜味或無味，異常羊水呈黃綠色或墨綠色，代表胎兒可能在子宮內排出了胎便，提示胎兒受壓或缺氧，必須即時向醫生匯報。

3. 嚴禁洗澡與陰道灌洗



不少新手媽媽發現穿水後覺得不適，第一時間想入浴室洗澡或沖洗陰道，這屬於極度危險的行為。羊膜破裂後，子宮腔直接與外界相通，洗澡水或陰道灌洗會將細菌帶入子宮，引發羊膜絨毛膜炎，增加母嬰感染敗血症的風險。

4. 記錄破水時間，即時聯絡醫院



記錄穿水發生的確切時間，並立刻致電預定分娩的醫院產房。

（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）