停車場遇旁車女子大力開門　車主分享一好物　防範車門被撞凹刮花

作為車主，將車停泊在停車場最怕遇上「開門X」，大大力開車門，「撞凹」或刮花旁邊車輛。有車主近日於網上發文分享遇上「開門X」的影片，幸好他早有防備，在車門夾上「加長型車門防撞條」，才避免愛車受損傷。



網民紛紛批評「開門X」，「真係唔明啲人，對門開細啲係咪會死？真係要下下都開到咁大？」、「啲阿姐成日都係咁開門都唔會諗吓人哋」。不少車主「圍爐」訴苦，「外出泊車經常遇到啲無品人」、「唉，又諗起我個凹咗嘅車門，痛」、「我試過連續兩次，仲要我喺車入面，即刻落車同佢算帳」。



有車主近日於網上發文分享遇上「開門X」的影片，旁車女子用力拉開私家車車門。（Threads@cheung_m_f）

該車主於Threads發文發片，影片見到他將車停泊在停車場，旁車女子用力拉開私家車車門，結果車門撞落樓主的「加長型車門防撞條」上，若樓主未有加設防撞條，估計車身已現損傷。

停車場遇旁車女子大力開門撞車門

樓主於帖文寫道，「好彩冇偷懶，有啲人開門真係完全唔睇，仲要大大力咁開」。樓主解釋，因拿到新車第一個星期，「喺停車場俾人開門撞咗」才網購防撞條防範「開門X」。

有車主近日於網上發文分享遇上「開門X」的影片，旁車女子用力拉開私家車車門。（Threads@cheung_m_f）

幸好樓主早有防備，在車門夾上「加長型車門防撞條」，才避免愛車受損傷。（Threads@cheung_m_f）

樓主：防撞條擋到80%以上開門X

樓主指出，他購買的防撞條是膠製並不重，夾在前門30秒內就可裝好，但這款防撞條只得正中間及頭尾有軟膠，他打算「DIY成條加晒軟墊上去」。

樓主分享實測結果，「如果隔籬都係私家車，防前門冇問題，但如果同隔籬部車高度差太多，後門可能擋唔到，但至少應該可以擋到80%以上開門X了」。

樓主又說，「我見網上仲有賣1隻叫反殺款，面向外面嗰邊會有條金屬，夠膽撞落嚟就先整花自己部車」。

樓主分享網購的「加長型車門防撞條」。（Threads@cheung_m_f）

網民斥：全力拉大道門係咩玩法

「好癲，中間有段小停頓，然後全力拉大道門係咩玩法」



「最XX街係，佢明知撞到，望咗嗰一眼好似唔X關自己事咁繼續逼上車」



「咁大力開車門嘅，多數都唔係揸開車或者無揸車嘅人」



「細細個屋企人已經教我開車門要小心唔好整到人哋，呢啲人應該係冇家教」



「真係唔明做咗咁耐人開個車門，咩都唔理，搞到撞到人架車，又整花自己架車咁蠢」



樓主分享實測結果，「如果隔籬都係私家車，防前門冇問題，但如果同隔籬部車高度差太多，後門可能擋唔到，但至少應該可以擋到80%以上開門X了」。（Threads@cheung_m_f）

車主訴苦：新車落地未夠1年兩邊門都被整凹

「我新車落地未夠1年已經兩邊都俾開門X整凹，所以每次泊車都必落防撞！」



「有車嘅人可唔可以真係教育下屋企親朋戚友，點樣開門先好上車？真係年中閒閒地3-4次俾開門X撞，有次仲俾佢鬧番轉頭，真係有病」



「喺加拿大俾人撞到花晒，我已經放棄整車了，之前去Costco（好市多）每次去完都會多幾條痕，懷疑啲人啲購物車直接撞上嚟都有」



有網民分享在加拿大見到，有私家車車主在車門加設膠條防「開門X」。（Threads@ricky______ho）

網民籲：慢動作+用自己隻手墊住開車門

「我每次開車門都慢動作，好驚掂到人哋架車，驚賠錢」



「每次開門，我都要搵自己隻手墊住，寧願自己隻手污糟都唔想整花人哋架車」



「車咗出嚟先再上唔得嘅，你又知道窄，又攞住啲嘢」



「其實最理想司機應該揸架車出嚟先畀乘客上車，做乘客嘅人本身冇車，未必知道呢啲小習慣唔係不能理解，但係做司機嘅一定知」



有網民分享正使用「磨砂反殺磁吸車門防撞條」。（Threads@seewordlovwater）

有網民分享正使用「磨砂反殺磁吸車門防撞條」

「佢係磁吸嘅，停好車就吸上去，向出面個紅色位係粗磨沙嚟，邊個X街X家X開門撞過嚟就刮佢老X」



不過，有網民細想到破解之法，或成無用之物：

「磁吸……如果佢拆翻出嚟磨你呢？」

「睇落好嘢嚟，但又太易俾人拎走埋」



（Threads@cheung_m_f）