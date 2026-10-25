誠品活春宮瘋傳│男女書架旁摸下體10分鐘！霸氣女走近1招KO：好絕

【誠品／活春宮／不雅影片】誠品是靜心看書的地方，不應作出過火行為。社交平台Threads近日流傳照片，顯示台灣誠品生活南西店內，有1對年輕男女站在1角書架作出不雅行為，其中男方懶理店員在旁，當眾把手伸入女方裙內前後撫摸下體，女方動作則疑似受到拘束，畫面令人咋舌。目擊者透露，2人作出不雅行為10分鐘後，她看不過眼向男方說了1句話，終令對方停止不雅行為，但感嘆：「我真的不懂在這種地方做這種事比較有感覺嗎？」



事件震驚網民，紛紛批評男子離譜，完全不尊重女朋友，「好嘔，而且感覺好不衛生，會發炎」、「震碎三觀」、「男方很不尊重女性，在公共場合把女性當玩物」、「愛的前提是尊重」。也有網民認為樓主挺身阻止舉動值得讚賞，「好絕」。



台灣誠品生活南西店內，有1對年輕男女站在1角書架作出不雅行為。（網絡圖片）

「我今天漂漂亮亮開開心心來逛街，並沒有想看到這種欸，但我真的不懂在這種地方做這種事比較有感覺嗎？」有台灣女生於threads發布相片，指在台灣誠品生活南西店內，目擊有1對男女作出不雅行為，其中男方伸手入女方裙內撫摸下體，「店員坐在旁邊也還在玩，喔重點前面摳一陣子，之後換從後面摳」。

台灣誠品男女當眾摸下體10分鐘 懶理店員在旁

從相片看到，該對男女站在誠品店內1角書架旁邊，當中黑色短袖上衣的男方，從後攬抱着穿超短裙的女方，並把手放到疑似女方下體位置，女方動作看似有些拘束。

男方從後攬抱女方，並把手放到疑似女方下體位置，女方動作看似有些拘束。(Threads)

男方從後攬抱女方，並把手放到疑似女方下體位置，女方動作看似有些拘束。(Threads)

女目擊者走近1句KO

樓主補充，當時有店員坐在旁邊，但該對男女沒有收歛，「也還在玩……無動於衷」，10分鐘後她忍無可忍，走到男方旁邊輕聲說「你們要不要乾脆去開房間，在公共場合做這種事嘔不嘔心？」，最終成功令男生停止動作。

網民批離譜：毫不尊重女朋友

網民看過事件震驚，大部份都批評男子離譜，毫不尊重女朋友：

「好嘔！而且感覺好不衛生，會發炎」



「為什麼要在書店發情，其他人有夠倒霉」



「可以假意去關心女生說：他是不是在性騷擾你！然後稍微有點音量。如果他們是合意的可以有阻止的效果，如果女生是被迫的你就救了她」



「因為感覺這個狀況就是男方很不尊重女性，在公共場合把女性當玩物」



「如果真的喜歡那女孩就應該尊重她保護她才對吧，大庭廣眾之下做這些動作真的不好！」



「你應該大聲地說：欸小姐請問你遇到性騷擾嗎？他為什麼一直摸你私密處啊？需要幫你報警嗎？」



「如果女方父母，看到女兒男友在公共場合褻玩自家孩子，不知有什麼感想……女性不要戀愛腦，愛的前提是尊重」



「真心奉勸女孩子注意，如果男生不是好好的牽着手，而是在女生身上遊走的，都只是覬覦肉體，不是真的珍惜」



「我會選擇找店員呢！保護好自己」



誠品是靜心看書的地方，不應作出不雅行為。（網絡圖片）

台灣公眾地方作出不雅行為可罰款或監禁

無論如何，在公眾地方作出不雅、猥褻行為，可能會面臨罰款或監禁。根據台灣《刑法》第16章「妨害風化罪」第234條，意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或9,000元（新台幣，約2,160港元）以下罰金。