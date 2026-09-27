【高鐵／活春宮／不雅影片】情侶情到濃時想親熱也須注意場合！Facebook、Threads、X（前稱Twitter）、抖音（TikTok）等社交及影音分享平台，近日瘋傳「高鐵活春宮」影片，顯示中國內地高鐵列車座位上，有1對男女疑在進行激烈「口交」，甚至懶理旁人舉機拍攝，畫面令人咋舌。



影片震撼網民，紛紛批評該對男女行為離譜，「不知廉恥」、「震碎三觀」、「公眾場所行為不檢」。然而亦有大批網民「錯重點」，關注影片中男生「強作鎮定」表情，以及女生有腹肌的健美身材，驚嘆「有練過」。



內地高鐵列車座位上，有1對男女疑在進行激烈「口交」。（網絡影片截圖）

「高鐵活春宮」影片共2段，近日在Facebook、Threads、X（前稱Twitter）、抖音（TikTok）等平台流傳。

【影片直擊】內地高鐵車廂男女疑口交 動作激烈

第1段影片長十多秒，看到當時高鐵車廂左邊座位上有1對年輕男女乘客，女方上半身伏在男方下體位置，且頭部上下晃動，動作激烈，疑似正在口交。而男方把右手搭在女方肩膊，筆直坐着，眼睛一直望向前方，裝作若無其事，女方則穿上風褸遮掩。

內地高鐵列車座位上，有1對男女疑在進行激烈「口交」。（網絡影片截圖）

內地高鐵列車座位上，有1對男女疑在進行激烈「口交」。（網絡影片截圖）

內地高鐵列車座位上，有1對男女疑在進行激烈「口交」。（網絡影片截圖）

內地高鐵列車座位上，有1對男女疑在進行激烈「口交」。（網絡影片截圖）

當時車廂內還有其他乘客，甚至有人舉手機拍攝，但該對男女沒有停下動作，場面令人咋舌。

女方望鏡頭激吻 露出健美身材

第2段影片看到，該對男女對調了座位，正激烈接吻，其間女方一度望向鏡頭位置。接吻後，女方回身整理衣服，露出健美身材。

該對男女對調了座位，正激烈接吻，其間女方一度望向鏡頭位置。（網絡影片截圖）

2人在高鐵車廂內親熱。（網絡影片截圖）

女方整理衣服，露出有腹肌的健美身材。（網絡影片截圖）

網民批離譜：震碎三觀

影片引來網民熱議，有人批評該對男女行為離譜，也有人認為毋須大驚小怪：

「真不要臉」



「禮義廉恥蕩然無存」



「不知廉恥」



「震碎三觀」



「公眾場所行為不檢」



「現在很open了，有什麼大驚小怪」



女生健碩身材成焦點

不過亦有大批網民「錯重點」，關注影片中男生「強作鎮定」表情，以及女生健碩身材，驚嘆「有練過」：

「女的有腹肌」



「這腹肌！有練過！」



「六嚿腹肌！」



「個男仔強作鎮定」



內地高鐵情侶過分親熱屬犯法

針對公共交通工具上的過分親熱舉動，內地執法機關已有明確裁量標準。根據中國法學界與鐵路公安的執法實務，情侶在列車座椅等公共場所合意進行過度親密乃至性行為，並不構成以強制侵害他人為要件的「猥褻他人罪」，但極易觸犯《中華人民共和國治安管理處罰法》第44條中「在公共場所故意裸露身體，情節惡劣」之規定，依法可處5日以上10日以下行政拘留；若其行為導致車廂秩序大亂、引發乘客嚴重不適或混亂，警方亦可依同法第二十三條擾亂公共交通工具秩序予以行政處罰。



拍片放上網亦面臨法律風險

除了當事人的過分舉動可能違法，現場乘客拍片後上載到網絡，這種行為亦暗藏法律風險。依據內地《鐵路安全管理條例》及內地互聯網監管法規，未經遮蔽處理且帶有露骨性動作的視頻，屬於淫穢不雅資訊，網民若以博取流量為目的將其上傳至社交平台，不僅侵犯當事人肖像權與隱私權，更可能因「利用計算機信息網絡傳播淫穢信息」違反《中華人民共和國治安管理處罰法》，情節嚴重、轉發量巨大者甚至可能面臨刑事偵辦追責。

