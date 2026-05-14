【麥當勞／活春宮／不雅影片】親熱也要注意場合！本港社交平台瘋傳影片，荃灣石圍角麥當勞內有1對男女公然作出不雅行為。除了「忘我激吻」，長相漂亮的女方還一直撫摸男方下體。目擊者形容相當「緊火」，然而男方未知是否「定力」好，竟強忍欲望不讓女方繼續撫摸下體。



影片震撼網民，「咁有定力，好男人」，又笑言「喺滑嘟嘟（背景板）面前都可以緊火，咁真係好緊火」、「後面背景幾happy」。不過也有網民批評離譜，「咁大膽？」、「世風日下」。



荃灣石圍角麥當勞內有1對男女公然作出不雅行為。（Google Maps截圖）

「緊火到……」有網民於凌晨在Threads發布2段影片，顯示深夜荃灣石圍角麥當勞內有一對男女在公眾範圍作出不雅行為，包括激吻及撫摸下體。

荃灣麥當勞不雅影片 女方狂摸男方下體

影片見到，該對男女坐在牆凳位置，把兩張2人枱合併成1張大枱，枱面有擺放凌亂的麥當勞餐品，似乎剛吃過晚膳。而枱的上方，2人正在「忘我激吻」，枱的下方則看到女方主動撫摸男方下體，右手在男方大髀及大髀內側快速來回。當時旁邊還有食客，但2人完全無視，未有停下動作。

1對男女在荃灣麥當勞公然作出不雅行為。（Threads@cmkeung.0218sss）

1對男女在荃灣麥當勞公然作出不雅行為。（Threads@cmkeung.0218sss）

1對男女在荃灣麥當勞公然作出不雅行為。（Threads@cmkeung.0218sss）

全程被直擊 男子忍欲拒絕

雖然女方在枱底下撫摸男方下體，但因為店內燈火通明，加上枱底下無遮擋，樓主於店外隔着玻璃全程直擊。樓主形容「女仔似幾靚」，又透露男方之後不讓女方繼續撫摸下體，疑惑「唔知係個男仔定力夠好定頂唔緊」。

網民激讚：咁有定力，好男人

網民看過影片議論紛紛，有人讚男子「定力好」，「咁有定力，好男人」。亦有不少人「錯重點」關注2人背景板，「喺滑嘟嘟（背景板）面前都可以緊火，咁真係好緊火」、「後面背景幾happy」、「仲有咁舊式嘅麥記，想去」。

不過也有網民批評2人行為離譜，「咁大膽？」、「世風日下」、「公眾地方嚟㗎！」。

有網民批評2人行為離譜。（Threads@cmkeung.0218sss）

公眾地方猥褻刑罰是什麼？

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

（Threads@cmkeung.0218sss）