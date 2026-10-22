父遛狗12分鐘2歲兒獨留家墮樓亡　提月給¥1萬求不離婚　妻怒追責

重慶發生高層住宅幼童墮斃悲劇。1名父親帶狗到下樓散步，將2歲兒子獨留家中，豈料離家短短12分鐘內，男童不幸從未設防護的18樓住所窗戶墮下，送院搶救不治。這宗慘劇引發家庭爭吵，丈夫事後提出每月補貼1萬元人民幣（約1.18萬港元），要求妻子把「日子照舊過下去」，不要提出離婚。喪子後悲痛欲絕的妻子斷然拒絕，更痛斥丈夫疏忽監護職責，委託曾代理轟動全國的「重慶姊弟墮樓案」律師向檢察院申請立案監督。當地公安機關已受理女方提出的「過失致人死亡」報案，現正就事件展開調查。



2歲男童朗朗在重慶渝北1處屋苑的18樓住所墮下，最終傷重身亡。（《封面新聞》影片截圖）

父遛狗獨留2歲兒在家中 幼童踩沐浴桶爬窗墮斃

據內地媒體《紅星新聞》及《封面新聞》報道，事發於9月13日，2歲男童朗朗於重慶渝北1處屋苑18樓的單位墮下身亡。事發當日上午，朗朗的母親劉女士、父親崔先生曾帶同朗朗到當地的海洋公園遊玩，午飯後父子將劉女士送至工作地點。夫妻分開前，劉女士曾再三囑咐丈夫，要麼等孩子睡着才出門，要麼直接帶孩子一齊外出，惟崔先生當時態度顯得不耐煩。

崔先生當日下午將朗朗安置在客廳梳化（沙發）上觀看卡通片，隨後便獨自牽狗下樓散步。屋苑閉路電視畫面顯示，崔先生於下午3時26分外出，至下午3時38分折返，但發現朗朗已不知所蹤。此時崔先生聽到樓下有人高喊「誰家孩子掉下來了？」，探頭從窗戶往下望，才驚覺兒子已墮樓。

劉女士趕抵現場時，看到朗朗嘴角滲血、背部重創，送院搶救不治。（網上影片截圖）

崔先生隨即致電通知妻子發生事故，當劉女士趕抵現場時，朗朗嘴角滲血、背部重創，送院搶救不治。據崔先生透露，現場勘查推測，陽台窗戶當時沒有關上，而朗朗疑抱着小被子、踩着放置在陽台的沐浴膠桶時翻跌出窗外墮下，而桶上亦留有孩子的腳印。面對慘劇，崔先生表示「只能說是意外」。

崔先生極少單獨照料兒子，案發當日屬罕有父子單獨相處的情況。（《封面新聞》影片截圖）

夫家提「月給1萬」維繫婚姻 妻斥疏忽拒絕妥協

這宗慘劇令夫婦本已脆弱的婚姻關係徹底破裂。據悉，崔先生與劉女士於2021年經親友介紹相識、2023年結婚，婚後家庭關係並不和睦，婆媳長期不和，夫妻二人亦存在嚴重價值觀分歧，事發前數天，夫妻更因育兒分工爆發激烈爭吵。平日朗朗大多由母親照顧，崔先生極少單獨照料兒子，案發當日屬罕有父子單獨在家的情況。

平日朗朗大多由母親照顧。（網上圖片）

悲劇發生後，崔先生提出維持婚姻方案，在妻子重新就業前，由男方父母每月出資6,000元人民幣（約7,050港元），他個人出資4,000人民幣（約4,700港元），合計每月提供1萬人民幣家庭生活補貼，期望「日子照舊過下去」。然而，劉女士完全無法接受。她悲慟表示，孩子是2人婚姻的唯一紐帶，「孩子沒了，日子根本過不下去」。她強調兒子絕非因病離世，而是丈夫重大監護過失造成的慘劇，自己不可能當作若無其事。

劉女士表示，孩子是2人婚姻唯一維繫的原因，「孩子沒了，日子根本過不下去」。（《封面新聞》影片截圖）

孩子沒了，日子根本過不下去 劉女士

妻子提交刑事控告追責 警方受理正調查中

劉女士指，事發至今未收到丈夫正式道歉。崔先生在接受媒體訪問時表示自己內心愧疚，亦曾在殯儀館向孩子下跪、在樓梯間爭吵時向劉女士口頭道歉，但未獲對方接納。他亦多次到派出所錄取口供，同時回應網上「狗比孩子重要」的輿論，指涉事柯基是2人拍拖時飼養，事後已作處理。崔先生提到，倘若最終離婚，他不會再婚、亦不會再生育，只希望照顧患病父母。崔先生的父親則表示，兒子已前往派出所配合調查，並稱「2人還是一家人，現在不存在補償問題」。

當地公安機關目前已正式受理該宗「過失致人死亡」案件。（網上圖片）

案發初期，當地警方曾表示現有證據未達刑事立案標準。惟劉女士堅持追究到底，委託曾代理「重慶姊弟墮樓案」的律師向檢察機關申請立案監督。10月16日，劉女士正式提交刑事控告，要求追究丈夫涉嫌過失致人死亡的刑事責任。轄區黃泥塝派出所隨後正式出具受案回執立案審查。劉女士表示，下一步將在檢察院立案監督階段申請召開聽證會，要求公開公安機關的認定標準，直言監護人因重大疏忽導致幼童死亡，絕不能簡化為普通意外。

劉女士前往墓園看望兒子，泣不成聲。（《封面新聞》影片截圖）

劉女士前往墓園看望兒子，泣不成聲。（《封面新聞》影片截圖）

目前案件的爭議在於將2歲幼童獨留在18樓12分鐘，究竟屬於難以預見的意外，還是應負刑事責任的過失行為，一切要待警方深入調查才能確定。