電動輪椅客輕鐵月台候車！遭幼童推動搖杆險墮軌　家長解釋惹眾怒

家長攜同子女外出時，應時刻看管小童！有「包山王」之稱的黎志偉曾經以不足10秒攀上長洲太平清醮的包山奪冠，卻不幸於2011年遇到嚴重車禍，導致下半身癱瘓，需以輪椅代步。黎志偉日前在社交平台發文，指他在月台等候輕鐵期間，遇到1名患有過度活躍症（ADHD）的小童，衝向他身邊並「向前推個輪椅控制器」，幸好他反應及時才沒有因此跌下月台，並就事件提醒其他輪椅人士要小心，希望患有特殊教育需要（SEN）兒童的家長們「一定要捉緊個小朋友」。



黎志偉坐電動輪椅在月台等候輕鐵期間，被1名患有過度活躍症的小童推動搖杆，幸好他反應及時才沒有跌下月台。（資料圖片）

事件引來網民驚呼危險，「應該要報警」、「真係出意外，呢啲無仇報」，同時批評涉事小童家長，明知孩子患有過度活躍症更應寸步不離，「過度活躍症喺月台更加要拖實，就算唔係整到人，個小朋友自己都好危險」，不滿對方以過度活躍症作藉口，「過度活躍唔代表智力有障礙，亂搞人哋部輪椅」。



黎志偉稱當時在月台候車，1名幼童突然衝上前推動其輪椅的搖控杆。（示意圖／資料圖片）

坐電動輪椅月台候車 遭幼童「突襲」推搖杆險墮軌

「各位輪椅使用者及家長都要小心」，以輪椅代步的黎志偉分別在facebook和threads帳號發帖並上傳1張照片，分享他早前搭乘輕鐵，在月台候車時突然遇到有小童衝往其方向，形容對方「向前推我個輪椅控制器」，幸好他反應及時，立刻推開對方的手才沒有釀成意外，「如果唔係（我）就會衝落月台！」。

黎志偉及時推開幼童的手，才沒有釀成意外。（「threads＠chiwaicia」圖片）

家長上前致歉 解釋幼童患過度活躍症

黎志偉表示，當時該小童的家長立刻上前致歉，向他解釋「唔好意思，小朋友有過度活躍症」。黎志偉只好提醒對方以上情況相當危險，擔憂若然事發在長者身上，反應不及便會跌下月台，「咁就大件事啦！」。他又說，使用輪椅14年以來首次遇到類似事件，故勸喻該家長「一定要捉緊個小朋友」。

今次我反應快就冇事，但係如果啲老人家，應該會跌咗落去月台。 事主黎志偉

網民怒轟家長失職

帖文引來網民紛紛批評涉事小童的家長失職，「好恐怖」、「我仔都（有）ADHD，平時係要狂洗腦，唔好亂掂人哋啲嘢」、「過度活躍症喺月台更加要拖實，就算唔係整到人，個小朋友自己都好危險」、「明知佢有過度活躍就更加要睇實捉實，一眼關七盡量避免有可能影響到人嘅事」、「SEN好多家長都好疏忽和低估佢哋小朋友嘅行為，完全唔知個危險性，成日只識叫人唔好歧視」。



網民批家長將ADHD當藉口：更加要睇實

另有留言指出，患有過度活躍症並非放任孩子犯錯的藉口，「ADHD唔等於會乜都搞冇禮貌」、「我細個有過度活躍症，我都唔會搞人哋個輪椅」、「過度活躍唔代表智力有障礙，亂搞人哋部輪椅」、「有事就賴過度活躍症，所有（有）呢個症嘅小朋友要同你一齊背負呢啲罪名」。



過度活躍唔代表智力有障礙，亂搞人哋部輪椅 網民

網民指患有過度活躍症並非藉口，「宜家係講緊可能會出人命嘅行為」。（示意圖，資料圖片／鄭子峰攝）

網民提醒輪椅人士月台候車「自保」方法

更多網民認為樓主應即時報警，「過度活躍唔係大X晒」、「呢啲叫意圖謀殺」、「真係出意外，呢啲無仇報」、「呢啲情況家長冇當場鬧個小朋友都不可理解，而家係講緊可能會出人命嘅行為」。有人就提醒輪椅人士可以這樣「自保」，「關電源穩陣啲」、「所以我習慣上到月台拍好位就關電，人多碰撞難免會撞到搖控」、「唔好企頭排等」。



（facebook／threads＠chiwaicia）