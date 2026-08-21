港鐵母親疑衝門上車！4歲幼童遭拋下爆喊　人母事後態度辣㷫全網

和年幼子女失散，父母當然要立即尋人！本港一名女子近日在Threads表示，在港鐵石硤尾站月台見到「有個大約4歲嘅細路喺度爆喊」，自己出於好意，「行埋去問佢係咪唔見咗媽咪」。小童一邊哭泣，一邊表示「媽咪自己跑咗去前面，上咗車走咗」，卻遺下幼童獨自在月台。樓主詢問「知唔知阿媽電話」，小童遞上寫了電話號碼的八達通給樓主。



樓主立即致電，正當以為母親會心急如焚，豈料對方接通後，要求樓主向兒子代講，「叫佢自己搭下一班車去下個站」，母親在下一個車站等候。

一聽真係火都嚟埋，頂唔順直接爆佢：「你有冇搞錯呀？個小朋友得幾歲，你叫佢自己搭車？」 樓主大怒

樓主在港鐵石硤尾站月台見到「有個大約4歲嘅細路喺度爆喊」，小童哭泣表示「媽咪自己跑咗去前面，上咗車走咗」，卻遺下幼童獨自在月台。（示意圖/資料圖片）

樓主亦都不太放心，任由小童自己上車，但母親仍然計較時間，詢問樓主「係咪都係去同一個方向，可唔可以順便幫手帶埋個仔過去？」

條友真係癡X線，萬一成條街啲人以為我拐帶兒童，𠵱條數點計先？ 樓主爆粗批評

樓主差點想報警，最終直接叫月台職員過來處理，交給職員後沒有再理會。

帖文引來許多網民討論，紛紛批評母親惡行：

「報警，等佢去警署接返個仔，告佢疏忽照顧」

「其實你真係要報警，無後果，呢啲人只會一錯再錯」

「呢啲阿媽真心要考牌」

「呢啲咁嘅老母！希望仔女大咗都留佢喺老人院」

「其實真係要報警，疏忽照顧同心理傷害係屬虐待兒童，係犯法」



亦有人心痛小朋友：

「4歲真係好細個，幼稚園中班嘅小朋友」

「希望個小朋友心理冇事啦，仲要日日對住𠵱個大人」



樓主立即致電幼童母親會心急如焚，豈料對方要求樓主向兒子代講，「叫佢自己搭下一班車去下個站」，母親在下一個車站等候。（《和解在後》劇照）

更有網民大讚樓主做法正確：

「好彩你夠冷靜」

「咁唔合理應該好有可能係騙案嚟，你醒目交畀職員」

「你嘅好人好事要欣賞」



網民心痛小朋友，「4歲真係好細個，幼稚園中班嘅小朋友」、「希望個小朋友心理冇事啦，仲要日日對住𠵱個大人」。（《季前賽》劇照）

更有過來人分享類似經歷，母親「話專登訓練個仔獨立而瀨低個仔，好似又係3至4歲」，亦有人在港鐵鑽石山站直擊「成家人衝門，剩返個小朋友喺月台」，自己和一名熱心女子陪同小朋友搭到下一個站，「諗住搵返小妹妹屋企人」，「點知下一站見唔到佢啲屋企人」，原來家人前往數個車站後的地方，她們唯有向職員求助。

真係唔知佢屋企人諗咩？嗰個妹妹好細個，佢連屋企人個電話都唔記得，都好彩講得出讀到邊間學校。 過來人

但有網民分享其他有關走失的好人好事：

「我細個係（幼稚園年紀）唔見咗姨媽，跟咗幾個好心嘅哥哥姐姐去麥當勞食薯條，再背屋企電話等人接」

「小朋友唔識背公公電話。 於是，我在旁邊陪佢等咗一陣。 好彩5分鐘後，佢公公回來。我都放心啲。不過，佢公公可能以為我係壞人，帶住小朋友，就直接走了。不過，都唔緊要，小朋友安全就得」



有網民分享其他有關走失的好人好事，「我細個係（幼稚園年紀）唔見咗姨媽，跟咗幾個好心嘅哥哥姐姐去麥當勞食薯條，再背屋企電話等人接」。（《季前賽》劇照）

根據本港法例第212章《侵害人身罪條例》 第27條，任何超過16歲而對不足該年歲的任何兒童或少年人負有管養、看管或照顧責任的人，如故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄該兒童或少年人，或導致、促致該兒童或少年人受襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄，其方式相當可能導致該兒童或少年人受到不必要的苦楚或健康損害（包括視力、聽覺的損害或喪失，肢體、身體器官的傷損殘缺，或精神錯亂），即屬犯可循公訴程序審訊的罪行：

(a) 循公訴程序定罪後，可處監禁10年

(b) 循簡易程序定罪後，可處監禁3年



（Threads@723.owc）