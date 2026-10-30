韓家暴夫分居後18次伏擊　岳母護女遭刺斃　妻被擄走暗中報警獲救

韓國首爾松坡區日前發生1宗謀殺及綁架案。1名26歲男子因不滿妻子提出離婚及婚姻無效訴訟，無視法院禁制令，先後18次在女方住所外伏擊跟蹤，最終在女方娘家門外刺斃肉身擋刀護女的岳母，並強行將妻子拖上車綁架逃亡。疑兇在公路連撞2車後落網，首爾警方因案件性質極其惡劣，罕有決定公開其全名及容貌照片，全案依報復殺人等多項嚴重罪名移交檢察機關。



韓國首爾松坡區日前發生1宗謀殺及綁架案。（Channel A）

家暴分居惹殺機 無視禁令跟蹤18次

涉案26歲疑兇金成宇（音譯，김성우）與受害妻子於2026年2月登記結婚，惟2人新婚後不久金成宇便頻繁家暴，雙方因家庭暴力問題於8月正式分居。妻子為保障自身安全搬回娘家居住，並向法院申請離婚調解，其後轉為提出婚姻無效訴訟。

涉案26歲疑兇金成宇（音譯，김성우）與受害妻子於2026年2月登記結婚，惟2人新婚後不久金成宇便頻繁家暴，雙方因家庭暴力問題於8月正式分居。（網上圖片）

金成宇強烈不滿妻子要求離婚並萌生報復念頭，法院已對其發出臨時禁制令禁止接近妻子，但金成宇未有理會。警方調查顯示，在9月16日至10月11日期間，金成宇曾多達18次在女方娘家附近徘徊及跟蹤，他更涉嫌聘用私家偵探查探妻子行蹤，並提前購入兇器，顯示案件為一宗有預謀的報復行動。

在9月16日至10月11日期間，金成宇曾18次在女方娘家附近徘徊及跟蹤。（JTBC《事件班長》截圖）

岳母護女擋刀亡 疑兇挾持妻子駕車逃亡

案發於10月11日清晨5時許，妻子因擔心出門時會遇上金成宇，遂致電年約50歲的母親到門外接應。然而，一直在附近埋伏的金成宇見妻子現身，隨即衝上前從後勒住其頸部。妻子受驚大呼求救，其母見狀隨即呼救並上前制止。

妻子受驚大呼求救，其母見狀隨即呼救並上前制止。（網上影片截圖）

據妻子事後在JTBC《事件班長》10月21日的訪問中憶述，母親為保護女兒毫不退縮，直接擋在女兒身前，結果遭金成宇揮刀刺中。金成宇逞兇後，強行扯着妻子的頭髮將其拖上私家車，隨即驅車往江原道方向逃亡。母親因傷勢過重，送院搶救後證實不治。

母親因傷勢過重，送院搶救後證實不治。（JTBC《事件班長》截圖）

在被挾持期間，妻子於車內暗中3次報警求助。金成宇在逃亡期間為躲避追捕，在公路上與警方展開追逐，先後撞毀1輛警車及另1輛停泊的車輛，導致2名警員受傷。

警方追截破案 警公開長相送檢

警方接報後迅速透過閉路電視鎖定涉事車輛動向，並聯合多區警力展開追捕。同日上午10時30分，警方在江原道襄陽郡1處山區成功救出被困的妻子，其面部遭毆傷及擦傷，但無生命危險。警方於中午12時35分在束草市將金成宇當場拘捕。

警方在江原道襄陽郡1處山區成功救出被困的妻子，其面部遭毆傷及擦傷，但無生命危險。（網上影片截圖）

鑑於案情嚴重且作案手法殘忍，首爾警察廳於10月19日召開特定犯罪審查委員會，決定向公眾公開疑兇金成宇的姓名、年齡及照片。10月20日，警方正式以涉嫌報復性殺人、報復性非法禁錮、違反《跟蹤騷擾處罰法》及《家庭暴力處罰法》等多項嚴重罪名，將金成宇移交檢察機關作進一步起訴。此外，警方表明將針對涉案的私家偵探展開調查，以釐清其是否牽涉相關犯罪行為。