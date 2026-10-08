韓國釜山受困巨鯊爆受傷　疑遭強光照射受驚撞倒　健康狀況引擔憂

灰色真鯊布康伊（부캉이）9月中旬在釜山北港親水公園人工水道現蹤後，已停留超過20天，當地累計遊客人次更突破百萬。然而最新消息指出，布康伊近日被發現吻部（指動物頭部向前突出的口、唇、鼻以及相關結構的統稱）擦傷，專家推測，牠可能因夜間遊客的強光照射受到驚嚇，在突然轉向時撞上水道設施而受傷。釜山市政府決定，短期內將以持續觀察牠的健康狀況為主，而非積極展開救援。



根據韓國國立水產科學院10月7日消息，研究人員最近在「布康伊」的吻部附近發現疑似刮傷的傷口。當局推測，牠可能是在水深較淺的水道內突然轉向或移動時，撞上水底或其他設施而受傷。

有遊客夜間用強光手電筒照射鯊魚所在水道：

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根據近期在社群媒體（SNS）流傳的一段影片，可見夜間有部分遊客以強光手電筒照射水道，布康伊疑似受到驚嚇，在水道邊劇烈扭動身體、奮力掙扎，看起來相當痛苦。專家認為，鯊魚可能是在受到燈光刺激後突然劇烈移動，過程中不慎受傷。所幸牠的游泳狀況尚未出現明顯異常。

專家指出，傷勢目前尚不至於對布康伊的健康造成重大影響，但若反覆受傷，可能增加感染風險，導致健康狀況惡化。釜山市關係人士表示，今後將懸掛告示標語，呼籲民眾避免以手機燈光等直接照射鯊魚。

布康伊於9月18日首次出現在北港親水公園水道內，儘管當局已兩度嘗試將牠送回大海，卻都宣告失敗。隨着牠滯留水道長達20天，逐漸成為熱門話題，前往當地參觀的累計遊客人數甚至突破100萬人次。隨著大量民眾湧入，刺激鯊魚的行為也接連出現，讓主管機關相當為難。

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釜山市長也擔憂：密切監測健康狀況

布康伊的健康狀況也受到官方關注。釜山市長田載秀指出，正密切關注近期水溫下降的情況，以及布康伊的覓食活動和游動模式。市長指出，最近沒有發現布康伊覓食的跡象，而且牠並不是在整條水道中來回游動，而是持續在特定區域往返。目前官方正仔細評估牠的健康問題，並與國立水產科學院共同進行監測。

韓國海洋水產部及國立水產科學院10月8日指出，經確認後，布康伊是一隻體長約3米的雌性灰色真鯊。灰色真鯊被國際自然保護聯盟（IUCN）列入紅色名錄中的「瀕危」（Endangered）等級。然而，灰色真鯊並未被列入韓國《海洋生態系保護及管理法》規定的海洋保護生物。

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