加州女疑駕駛時看成人網站　致3車相撞釀1死　被控駕車過失殺人罪

美國猶他州（Utah）今年6月發生1宗奪命交通意外，加州1名女司機在高速公路駕駛期間，疑因使用手機瀏覽色情網站，疑因分心未有留意交通情況，當時前方車輛因道路施工而減速，但女司機的汽車在未有減速的情況下猛烈撞向前車，最終釀成3車連環相撞。車禍導致1名66歲男乘客死亡。當地警方調查後，於10月20日正式落案起訴肇事女司機二級重罪「駕車過失殺人罪」（Automobile Homicide）。



美國猶他州（Utah）今年6月發生1宗奪命車禍，1名66歲男子死亡。（Utah Highway Patrol）

撞車前2分鐘 肇事女司機曾登入色情網

法庭文件顯示，事發於今年6月12日，現場為猶他州賈布縣（Juab County）附近的15號州際公路（I-15）北行線。當時該路段正進行道路工程，現場交通流量受阻，涉事路段的車輛已明顯減速慢行。

美國猶他州（Utah）今年6月發生1宗奪命車禍，當時3車連環相撞，1名66歲男子死亡。（Utah Highway Patrol）

當時來自加州的44歲女司機趙‧克里斯汀（Christine Chao，音譯）疑未有充分留意路面情狀況，最終釀成奪命車禍。警方及後透過法庭搜查令檢視被告的手機，發現她在車禍發生前不到2分鐘，曾經登入知名色情網站，懷疑因駕駛時瀏覽該網站而導致嚴重分心。

警方發現她在車禍發生前不到2分鐘，曾經登入知名色情網站，懷疑因瀏覽該網站而導致嚴重分心。（AI生成圖片）

現場無煞車痕 殃及前車釀3車連環相撞

調查報告指出，被告所駕駛的車輛在完全未有減速及煞車的情況下，從後方直接撞向前方正在減速行駛的車輛。由於撞擊力巨大，被撞的車輛隨即失控，並再向前推撞另1部汽車，最終造成3車連環相撞，當中1人死亡。執法人員在事故調查報告中強調，現場路面並沒有發現任何煞車痕，顯示被告在撞擊前根本未作任何規避或緊急煞車反應。

由於撞擊力巨大，被撞的車輛隨即失控，並再向前推撞另1部汽車，最終造成3車連環相撞，當中1人死亡。（Utah Highway Patrol）

剛與妻子慶祝結婚39周年 ６6歲男子傷重不治

車禍中其中1輛被撞汽車後座嚴重損毀，66歲男乘客利奇菲爾德（Scott LaVar Lichfield）頭部受重創，經搶救後傷重不治。死者生前剛與妻子慶祝結婚39周年，育有5名子女，據其訃聞透露，他生前深受家人愛戴，並經常在節日期間扮演聖誕老人為孩童帶來歡樂。



肇事司機在車禍現場向警員承認自己疏忽導致意外。當地執法部門檢取其手機作進一步電子法證（Digital Forensics）調查後，揭發其肇事前的上網紀錄。目前，該名女司機已被第四地方法院控以1項二級重罪「駕車過失殺人罪」（Automobile Homicide），案件正進入司法程序。