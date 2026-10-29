浙江麗水龍泉市日前發生涉及公共設施的嚴重奪命事故。1名17個月大的男童由父母帶着到當地一處小型休憩公園（內地稱「口袋公園」）遊玩，期間遭1塊長約3至4米、重量超過50公斤 （等於內地「市斤」逾百斤重）的景觀牆頂部裝飾鋼板砸中，送院搶救後不治；同場父親護子時，前臂及多隻手指亦遭砸至粉碎性骨折。家屬指控公園設施長期失修、鋼板早已外凸卻無任何警示標誌；涉事工程主辦方龍泉市城發集團與家屬商議，提出發放30萬元人民幣「慰問金」，但家屬堅決拒收，質疑對方企圖以人道補償規避法律責任。



1名17個月大的男童隨父母到公園遊玩期間，被一塊長約3至4米、重逾百斤的景觀牆頂部裝飾鋼板砸中，送院搶救後不治。（《新京報》視頻截圖）

浙江麗水龍泉市日前發生涉及公共設施的嚴重奪命事故，一塊長約3至4米、重逾百斤的景觀牆頂部裝飾鋼板塌下，把17個月大男童砸斃。（《新京報》視頻截圖）

百斤景觀鋼板無預警墜下砸中男童 父撲前護子同受重創

事件發生於今年10月21日傍晚，雷女士與丈夫帶着17個月大的幼子前往龍泉市一處小型休憩公園散步，其間公園景觀牆頂部1塊長約3至4米、重量超過50公斤的裝飾鋼板突然鬆脫墜下，剛好擊中男童。事發期間情況危急，男童父親隨即撲前護子，導致前臂及多隻手指當場被砸至粉碎性骨折；但男童頭部與身軀仍遭鋼板巨力重擊，送院搶救後證實不治。

男童頭部與身軀仍遭鋼板巨力重擊，送院搶救後證實不治。（《新京報》視頻截圖）

男童父親撲前護子，前臂及多隻手指當場被砸至粉碎性骨折。（《新京報》視頻截圖）

家屬質疑工程偷工減料 長期失修且未設安全警告

雷女士喪子後悲痛不已，控訴涉事公園建成後長期缺乏保養維護，早在事發前鋼板表面原本就向外凸、結構鬆脫，但現場未見任何加固措施、圍網或警示牌。家屬痛斥慘劇並非單純的意外，而是公共設施管理疏忽與驗收把關不力釀成的人禍，要求當局立案徹查工程在設計、施工與驗收環節是否存在偷工減料及嚴重失職。

早在事發前鋼板表面原本就向外凸、結構鬆脫，但現場未見任何加固措施、圍網或警示牌。（《新京報》視頻截圖）

早在事發前鋼板表面原本就向外凸、結構鬆脫，但現場未見任何加固措施、圍網或警示牌。（《現代快報》視頻截圖）

工程主辦方欲發30萬「慰問金」了事 家屬拒收誓追究法律責任

事故發生後，涉事公園工程主辦方龍泉市城市建設發展投資集團有限公司（龍泉市城發集團）提議，可向家屬支付30萬人民幣（約35萬港元）「慰問金」，企圖平息事件。但雷女士一家堅決拒絕接受，認為若以「慰問金」名義收受款項，恐令責任方在法律層面被定性為無過錯，「慰問金」只是人道救助，進而嚴重削弱後續司法追責及行政問責力度。

事發後公園工程主辦方加上圍架警示。（《新京報》視頻截圖）

事發後公園工程主辦方加上圍架警示。（《新京報》視頻截圖）

龍泉市劍池街道辦事處（即內地基層政府派出機構）工作人員表示，公園工程主辦方已聘請專業工程顧問公司對事故原因進行評核，街道方面亦介入協調。截至10月28日，雙方協商尚未達成共識。