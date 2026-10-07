公屋三派牛頭角上邨「事故單位」感猶豫　網民勸退：實有心理陰影

【公屋申請／公屋輪候】港人輪候公屋往往苦等多年，獲派心儀單位當然可喜可賀，但萬一派中「凶宅」，應當如何抉擇？有網民日前在社交平台群組分享公屋信件，指三派獲分配到牛頭角上邨一單位，但單位在10多年前曾發生「自殺或意外死亡事件」，令他相當糾結，故詢問他人應否接受編配。



有網民申請公屋，三派獲編配牛頭角上邨凶宅，糾結應否接受單位惹熱議。（示意圖／資料圖片）

有留言建議樓主勿「心急」下決定，應該「睇定啲」，「可以去現場睇吓感覺，問吓同樓附近街坊情況」、「如果你上去睇完覺得OK，再考慮都無妨」；但有意見始終表示有所忌諱，認為若經常「凝（縈）住」感不安，還是應放棄，「唔係住短期呀！長住一世㗎」、「費事有心理陰影」。



公屋三派牛頭角上邨凶宅 申請人：要唔要好？

該網民在facebook群組「公屋討論區」發帖詢問他人意見，表示「第三次 派凶宅，要唔要好」。從樓主上傳照片可見，他收到房屋署寄來的信件，顯示他三派獲配牛頭角上邨常泰樓一單位，但文件顯示該單位於2015年10月曾發生「自殺或意外死亡事件」，下方則有條款列明若申請者放棄接受此編配，「是次編配將不會被計算為一次有效編配」，換言之樓主可以再等候第四派。

樓主三派獲配牛頭角上邨常泰樓一單位，而該單位於2015年曾發生「自殺或意外死亡事件」。（「fb＠公屋討論區」圖片）

網民對凶宅有忌諱：要咗住得都唔安樂

帖文引來網民熱議，不少人對非自然死亡事件有所忌諱，建議樓主應耐心等候第四派，「我3派都係派呢啲屋，冇要，星期一4派，派咗自己想要屋邨」。

「凶宅不了」



「唔係住短期呀！長住一世㗎」



「寫明…不計一次，唔好要啦」



「呢刻要咗你可能覺得無咩嘢，但相信你每晚瞓覺就會凝（縈）住有嘢咁，疑神疑鬼就一定有，每晚影響你睡眠，從而再影響你精神」



「費事有心理陰影」



自殺單位，問得就即係唔要 網民意見

網民質疑樓主沒有迫切住屋需要

有留言就好奇樓主先前兩次獲派的屋邨，以及拒絕接受編配原因，更質疑對方根本沒有迫切住屋需要，「窮係惡過鬼，你都揀三次（冇急需住屋），不如放棄俾其他人仲好啦」、「等到3派就知你唔急地方住，2015年事故，乜都煙消雲散啦！」。

牛頭角上邨環境配套完善？ 網民建議：去現場睇吓先

惟有網民覺得與其問人意見，不如親身實地視察一次，「呢啲問題問嚟有乜用？住嘅係你自己，決定權又在自己（手上）」、「講真，地段真係無敵咁正，對面馬路就係街市，去MTR又近，不過凶宅真係要過心理關口，如果你上去睇完覺得OK，再考慮都無妨」、「尤其隔籬左右正常可以考慮，鄰居質素重要過間屋嘅歷史」、「可以去現場睇吓感覺，問吓同樓附近街坊情況」，但就提醒樓主若然決定接受編配，入住前應做1事求心安，「如果你真係選擇要，老實講（要）使少少錢打齋」。

有網民指牛頭角上邨交通配套完善，認為鄰居質素更為重要，建議樓主應實地視察再作決定。（google map截圖）

特快公屋指比較不受歡迎單位 拒絕不視為一次有效編配

綜合房屋署等資料，「特快公屋」通常指比較不受歡迎的單位，例如位置偏遠、層數座向較遜、曾涉及事故，即是凶宅。房署官方網站寫明，在「特快公屋編配計劃」下，申請者如果未獲邀請參加自選單位程序、獲邀請參加自選單位程序而沒有出席，或者在自選單位程序中沒有揀選單位，「不會計算為一次有效編配紀錄」，申請仍然有效，「會繼續按照現行公屋申請政策及程序處理」。

（facebook＠公屋討論區）