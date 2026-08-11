醫療事故│小腸末端錯接胃部　術後3周才發現　英國醫生遭永久除名

英國發生1宗嚴重醫療事故！1名持有多年執業資格的外科醫生，在為1名年輕男患者做腸道手術時犯下罕見嚴重錯誤，該名醫生竟將患者的小腸末端錯誤連接至胃部，導致患者體內出現1個人工形成的「閉合回路」，小腸內的食物殘渣會重新倒流回胃部。



患者在術後出現劇烈且無法控制的疼痛、整整三星期無法正常排便，惟主刀醫生一直忽視護士及家屬疑慮，更謊稱「手術非常成功」。直到其他同事發現了這項災難性失誤，通過第2次補救手術安裝造口才保住患者性命。該名醫生已被醫療執業法庭正式吊銷資格，並於註冊名單中徹底除名。



英國1名外科醫生在為1名年輕男患者做腸道手術時，犯下罕見的致命錯誤，該名醫生竟將患者的小腸末端錯誤連接至胃部。（網上圖片）

英國外科醫生做手術接錯器官

據《ITV News》報道，畢業於埃及開羅艾因夏姆斯大學（Ain Shams University）的英國醫生拉赫曼（Yasser Adly Abdel Rahman），於2020年8月25日在皇家奧爾德姆醫院（Royal Oldham Hospital）擔任替工醫生期間，接手了1名年輕男患者的腸道急症手術；手術過程中，拉赫曼醫生犯了1個極罕見的嚴重錯誤，他誤將小腸錯誤連接至胃部，導致患者體內出現了1個人工形成的「閉合回路」，小腸內的食物殘渣會倒流回胃部。

這場手術導致患者體內出現了1個人工形成的「閉合回路」，小腸內的食物殘渣會倒流回胃部。（AI生成圖片）

患者術後3星期無法正常排便

患者在術後出現劇烈且無法控制的疼痛並頻繁嘔吐，整整三星期完全無法排便，儘管患者父母及現場護士多次表達強烈疑慮，拉赫曼醫生卻始終未有懷疑是手術過程出錯，甚至向患者家屬謊稱手術非常成功。直到其他同事發現了這項災難性失誤，通過第2次補救手術安裝造口才保住患者性命。

患者在術後出現劇烈且無法控制的疼痛並頻繁嘔吐，整整三星期完全無法排便。（AI生成圖片）

醫務法庭批手術錯誤「嚴重至極」

英國醫務衛生從業員法庭（MPTS）在曼徹斯特開庭時，醫務委員會（GMC）聘請的專家證人指出，拉赫曼醫生的手術錯誤簡直是「嚴重至極」，其產生的生理狀況「與生命無法相容」。面對嚴厲指控，拉赫曼醫生未有親自出席聆訊，亦無委派法律代表，僅在書面回覆中聲稱自己是替罪羊，從頭到尾無任何歉意，始終認為是自己遭到醫院針對。

涉事醫生最終遭永久除牌

後續調查發現，拉赫曼醫生早在2021年7月，MPTS就已對其執業資格發出限制令，要求他必須在特定監督下工作，然而拉赫曼醫生卻在2022年2月隱瞞限制令，私自向愛爾蘭一間診所發出申請，並成功取得替工醫生職位。

醫務法庭最終裁定拉赫曼行為嚴重失當，與醫生註冊資格「根本性不相容」，決定將其從醫務註冊名單中除牌，永久剝奪其執業資格。

（《ITV News》）

其他報道：越男越痛！2螺絲帽套生殖器 男子忍痛個多月 不能自拔腫脹變形

男人最痛！越南安江省發生罕見「下體酷刑」意外，當地1名38歲男子於今年3月將2枚螺絲帽套在生殖器根部，但卻「不能自拔」，卡在下體整整一個多月，男子最終因難以忍受劇痛前往醫院求醫。醫生在手術室內動用切割工具進行「拆彈手術」，費盡力氣終於將螺絲帽切開取出；惟男子的生殖器已出現發黑潰爛，而且部分組織壞死。



越南一男子的生殖器被2枚螺絲帽緊緊套住，已經出現了嚴重腫脹與變形。（Facebook@Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ ）

2枚螺絲帽套住生殖器一個多月

綜合越南傳媒報道，當地的芹苴中央綜合醫院於5月5日公布1宗罕見的病例，安江省1名38歲男子在4月27日的晚間被送往該院，男子的生殖器被2枚螺絲帽緊緊套住，已經出現了嚴重腫脹與變形。男子直認生殖器被螺絲帽套住已有一個多月，其間能勉強維持正常排尿，他因心存僥倖心理，所以未去求醫。

其中1顆螺絲帽距男子生殖器根部僅1厘米

經醫院泌尿科檢查，套在生殖器的是2枚六角形金屬螺絲帽，直徑約3厘米，厚度約1厘米，這2枚螺絲帽緊緊的勒住該男子的生殖器，其中一枚螺絲帽距男子生殖器根部僅一厘米！醫生決定當晚手術。

經過醫療團隊的評估，最終決定使用手持式切割機去除生殖器上的螺絲帽。（Facebook@Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ ）

全文：越男越痛！2螺絲帽套生殖器 男子忍痛個多月 不能自拔腫脹變形