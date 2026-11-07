14歲女手術室內遭男護摸胸猥褻　色魔原僅拘留10天　後判囚14個月

【#女孩被男護士猥褻以為是檢查未反抗#】醫護本是應要保護病患，卻有人藉着病人的信任而作惡！內蒙古1名麻醉科男護士，趁14歲女患者在手術室接受局部麻醉後，醫生離場之際，假借「整理衣物」兩度觸碰少女胸部及下體，並出言挑逗。涉案男護士最初僅被公安處以行政拘留10天，惟家屬不滿，立即向檢察院申請覆核。檢察院介入覆核後推翻原本處分，認定被告利用封閉環境及被害人行動受制犯案，構成刑事犯罪。涉事男護士最終被法院判處有期徒刑14個月，並施加5年從業禁令。



手術順利完成後，2名主診醫生先行離開，手術室內僅剩下麻醉科男護士馮某與少女獨處，沒料到馮伺機伸狼爪。（AI生成圖片）

14歲少女手術室內局部麻醉 男護士摸胸猥褻

綜合《大河報》及《中國婦女報》等內地媒體報道，涉案男子姓馮，生於1986年，原為內蒙古1間醫院的麻醉科手術室護士。事發於2025年7月31日，案中14歲少女因前臂骨折，在父母陪同下入院接受局部麻醉手術。手術順利完成後，2名主診醫生先行離開，手術室內僅剩下馮某與少女獨處。馮某隨即藉詞為少女整理衣物，兩度撫摸其胸部及下體私密部位，其間更說出帶有性暗示的低俗語句。

當時少女受麻醉藥效影響，左臂活動受阻，加上出於對醫護人員的信任，一時無法辨別對方越軌行為，未有即時反抗。



少女翌日難耐心理陰影，向父母哭訴受辱經歷。（AI生成圖片）

男護士僅被拘留10天 家屬不滿申請立案監督

少女翌日難耐心理陰影，向父母哭訴受辱經歷，家屬隨即報案。然而，當地公安經初步調查後，認為事件未見暴力或脅迫情節，且少女並無反抗，遂將案件定性為一般治安違法行為，僅對馮某處以行政拘留10天，未予刑事立案。家屬對處理結果極為不滿，同年10月30日正式向檢察院申請立案監督。

法院最終宣判馮某強制猥褻罪成，判處有期徒刑1年2個月，自刑罰執行完畢之日或者假釋之日起5年內，禁止從事密切接觸未成年人的工作。（AI生成圖片）

受害人出現抑鬱情緒

檢察機關調閱閉路電視片段、口供紀錄及醫院護理規範重新核查，提出3大關鍵理據：馮某觸碰女患者私密部位的次數、位置及挑逗性言詞，完全超出正常的醫療護理範疇；手術室環境封閉，醫患地位懸殊，患者處於極度弱勢；經向主診醫生查證，局部麻醉確實會削弱少女的肢體活動能力與反應判斷，事後心理評估亦證實受害人出現抑鬱情緒，身心遭受創傷。

最高檢提醒，處理這類封閉空間侵害案件，應警惕以行政懲處代替刑事檢控。（AI生成圖片）

檢方推翻公安不立案決定 男護士被判監14個月禁業5年

檢方指出，刑法規定的強制猥褻罪，並不限於實施肢體暴力或人身脅迫，若行為人利用專業職務、封閉空間製造不對等關係，導致受害人因心智或身體受限而「不知反抗、不能反抗」，法律上同樣屬於「以其他方法強制猥褻」。

檢方隨後發出法律文書，推翻公安不立案的決定。案件於2026年1月由公安刑事立案，4月提出公訴，法院最終於同年8月宣判馮某強制猥褻罪成，判處有期徒刑1年2個月（即14個月），自刑罰執行完畢之日或者假釋之日起5年內，禁止從事密切接觸未成年人的工作。



刑法規定的強制猥褻罪，並不限於實施肢體暴力或人身脅迫。 檢方

涉事醫院隨即修訂守則，規定未成年患者術後護理，必須由監護人或其他醫護陪同。（AI生成圖片）

涉事醫院落實「異性診療強制陪診」新規

今次案件揭開醫療場所的安全隱憂，院方過往容許未成年患者術後與異性醫護單獨相處，欠缺第三方在場監督機制。檢察機關就此提出建議，涉事醫院隨即修訂守則，規定未成年患者術後護理，必須由監護人或其他醫護陪同，同時推動行業整頓，強化醫護倫理培訓。最高檢提醒，處理這類封閉空間侵害案件，應警惕以行政懲處代替刑事檢控，亦不應僅以受害人當下有沒有激烈反抗，作為判斷是否構成犯罪的標準。

