女醫生誘男病人激戰！曾車震、診室內性交　3年情斷被舉報遭釘牌

澳洲發生女醫生與男病人有不當關係的醫療界醜聞！當地1名女醫生與50歲男性心理病患者吐露私人感情，其後互換電話號碼，約會後更送男方褲子、香水和現金，2人其後多次在診室、車內、雙方家裏及一處草地等多處地點發生性行為。兩人的不正當關係持續了3年多，女醫生後續主動疏遠男病人。



男病人被拋棄後，不堪情緒困擾和內心痛苦，出現抑鬱和酗酒等情況，最終向澳洲醫療保健投訴委員會（Health Care Complaints Commission, HCCC）舉報事件。女醫生雖承認雙方的親密關係，但否認曾發生性行為，但她曾有過與患者私交過密的前科，且其證詞可信度遠低於男病人，法庭最終判定吊銷其執業醫生資格，並保留兩年的不可申請復牌期。



澳洲女醫生瑪麗亞·巴斯塔斯（Maria Bastas）被控與50歲發生性關係，終被吊銷牌招。 （網上圖片）

女醫生與心理病患者越界 汽車後座發生性行為

綜合《每日電訊報》和《THE NOTICER》等外媒報道，澳洲女醫生瑪麗亞·巴斯塔斯（Maria Bastas）被指與50歲有不正當關係，該名男病人有心理問題，於2015年由另1名心理醫生轉介到巴斯塔斯任職的診所，準備加入心理健康養理計劃。巴斯塔斯卻向男病人傾訴與男友分手，其後雙方互換電話號碼後，她再邀請男病人喝咖啡，2人當天在巴斯塔斯的車後座發生性行為。

巴斯塔斯向男病人傾訴與男友分手，其後雙方互換電話號碼後，她再邀請男病人喝咖啡，2人當天在巴斯塔斯的車後座發生性行為。（網上圖片）

醫患3年在多處發生多次性行為

男病人透露，他與巴斯塔斯每周會進行2至3次性行為，地點很多，包括車內、診室、麥覺理大學（Macquarie University）野外草地，以及雙方的住所，又指2人在診室床上性交時，就必須保持安靜，以免驚動附近的醫生。

據外媒報道，巴斯塔斯曾贈送男病人牛仔褲、阿瑪尼（Armani）香水和500澳元（約3917港元），也曾勸他與更年輕的女性交往，然而這段不正當關係卻持續到了2018年初，隨後巴斯塔斯主動開始疏遠男病人。

男病人遭情傷 情緒受創自揭關係

至2019年，巴斯塔斯與男病人見面後，便結束了雙方關係，男方因此鬱鬱寡歡，出現抑鬱情況，更染上酗酒吸煙惡習。至2022年，男病人將此事告知心理醫生，並向澳洲醫療保健投訴委員會投訴。

女醫生否認性關係 被曝有前科終被釘牌

巴斯塔斯在法庭上承認與男病人交往過密，但否認曾發生性行為，並提交同事品格推薦信自證清白。不過，該信件因巴斯塔斯未告知推薦方完整違規事實，且撰寫時間早於案發，被認為可信度過低。而男病人供述了完整的發生性關係過程，其親友、精神科醫生和心理醫生都參與作證。此外，巴斯塔斯被揭發於2006年亦曾與另1名患者存在親密關係，當時她同樣否認曾有性行為，但仍被判定超越醫患界線。

法官最終不接納巴斯塔斯的證詞，裁定吊銷其執業醫生資格，並保留2年不可申請復牌期，而且需支付訟費。示意圖（AI生成圖片）

女醫生被吊銷執業醫生資格

法官最終不接納巴斯塔斯的證詞，認為她利用醫患關係中的不對等地位，對本來已心理脆弱的患者造成長期的情緒困擾，危害患者心理健康，故判定吊銷其執業醫生資格，並保留2年不可申請復牌期，而且需支付訟費。