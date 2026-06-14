白衣禽獸！日實習男醫生偷拍逾百女　腕錶偷拍孕婦辯稱：學醫所需

聖潔「白大褂」之下的年輕醫生，竟是偷拍逾百名女性的大色狼！日本1名男實習醫生，在大阪商場偷拍女高中生裙底未遂，被當場拘捕，自爆犯案目的是想追求「背德快感」，隨後被警方查獲他擁有3部微型針孔鏡頭及大量偷拍影片等罪證。



警方發現被偷拍的受害者多逾百名，其中還包括疑犯實習期間利用腕錶的針孔鏡頭偷拍待產孕婦，最終人贓並獲，但他卻狡辯是「學醫所需」。疑犯現因涉嫌違反《性行為姿態拍攝等處罰法》被移送檢方，涉事醫院院長公開發聲，表示將嚴肅整頓全院紀律，以重建公眾信任。



日本實習醫生中道優人在大阪商場偷拍女高中生裙底未遂，被當場拘捕，自爆犯案目的是想追求「背德快感」。（網上圖片）

偷拍女生裙底未遂被捕 自爆追求「背德快感」

據《朝日新聞》報道，日本發生震驚當地醫療界偷拍醜聞，涉案疑犯名叫中道優人，於2024年4月入職滋賀縣立綜合醫院，擔任實習醫生。今年2月，中道優人在大阪市內1家商場偷拍未成年女高中生裙底未遂，被警員當場拘捕，他事後供稱「想通過觀看自己喜歡的女性的臀部和大腿，獲得背德（違背道德）的快感」。

日本1名實習男醫在大阪商場偷拍女高中生裙底未遂被當場抓獲，自爆想追求「背德快感」。（AI生成圖片）

警查獲偷拍證物 包括待產孕婦逾百人被偷拍

中道優人暫獲釋放，警察繼續深入調查，其後查獲他用於偷拍的3部微型針孔鏡頭及偷拍的影片等證物。疑犯供述偷拍逾百人，更令人氣憤的是，查獲影片中竟含待產孕婦畫面，他2025年8月在一家醫院實習時，曾借助針孔腕錶鏡頭偷拍1名已完成術前消毒、即將接受剖腹產的孕婦，他辯稱「偷拍是用於學習醫術」。

中道優人借助針孔腕錶鏡頭偷拍1名已完成術前消毒、即將接受剖腹產的孕婦。（AI生成圖片）

中道優人借助針孔腕錶鏡頭偷拍1名已完成術前消毒、即將接受剖腹產的孕婦。（AI生成圖片）

疑犯被移送檢方 院長發聲明

疑犯目前因涉嫌違反《性行為姿態拍攝等處罰法》被移送檢方。據悉，中道優人因任期屆滿已在今年3月正常離職，涉事醫院院長中村敬哉公開回應，指將根據案件審判結果決定後續的應對方案，並表示會對全院職員重申恪守法規與公職倫理的重要性，加強紀律約束以修復公眾信任。

其他報道：醫院驚見「生意淡薄」揮春！網民：係好祝福 這些行業都要貼同款

新年新氣象但未必個個行業想客似雲來！有網民發現九龍某醫院的部門貼上了另類揮春，寫上「生意淡薄」，希望上門的病人能少則少，笑言「得佢哋夠膽咁祝福」。許多網民認為這揮春等同祝市民身體健康少到醫院，有不少在醫院任職的網民指「所有醫院嘅人都會咁樣寫，我自己枱面同locker都黐咗」、「黐喺出面大癲」。



有網民笑指，其實許多行業都不希望「多客」，例如社福界、IT、客戶服務和政府部門，「政府部門內部員工好多人貼呢個㗎」，尤其是消防和救護，最好是「門可張羅」。



網民拍到有醫院部門貼上「生意淡薄」揮春。（Threads）

樓主在Threads發帖並附上照片，拍攝地點是九龍中醫院聯網家庭醫學及基層醫療部，貼着寫上「生意淡薄」的揮春，上方則為較常見的「出入平安」，他笑言「應該得佢哋夠膽咁祝福」。

網民讚意頭好：代表大家體健康

帖文引起熱議，認為醫院診所貼「生意淡薄」即「代表大家身體健康唔洗睇醫生啊 係個好祝福！ 」、「唔通醫院『客似雲來』、『貨如輪轉』咩」、「今年逗醫生利是都講咗生意淡薄，btw黐喺出面大癲」、「其實所有醫院嘅人都會咁樣寫，我自己枱面同locker都黐咗」、「做醫院院舍嘅醫護嘅最鍾意聽呢句，係祝賀說話嚟㗎，最好所有client健健康康」、「今年去年宵，師傅問我寫咩，我話要3張生意淡薄佢都odd咗下」。

全文：醫院驚見「生意淡薄」揮春！網民：係好祝福 這些行業都要貼同款