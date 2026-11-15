58歲漢性侵上門女技師　反指對方自願　法院裁定強姦罪成囚三年半

封閉的上門服務環境，暗藏安全風險！早前上海青浦發生1宗上門推拿性侵案。1名58歲男子透過手機應用程式（App）預約女技師上門按摩，在加鐘期間強行與對方發生性關係，事後更掛斷受害人的報警電話。女技師向男子索取身體檢查費2,000元人民幣（約2,350港元），並藉機開啟手機錄音蒐證，脫險後立即報警及求醫。案件開審時，被告在庭上反指雙方屬自願性交易，惟法院審視全案證據後駁回其抗辯，裁定強姦罪名成立，判囚3年6個月。



58歲男子潘某透過手機應用程式預約中式推拿。（AI生成圖片）

男子預約上門推拿 加鐘期間強姦女技師

據內地媒體《台州晚報》報道，案發於2025年12月28日下午1時20分，58歲男子潘某透過手機應用程式預約中式推拿，1名女技師接單後前往其住所提供服務。首節1小時的按摩結束前5分鐘，技師按平台規定徵詢潘某意見，雙方同意加鐘延長服務。

1名女技師接單後前往潘某住所提供服務。（AI生成圖片）

1名女技師接單後前往潘某住所提供服務。（AI生成圖片）

進入加鐘時段後，潘某開始作出「強吻臉頰」、「摸胸」等越界侵犯舉動。女技師不斷按住對方雙手並連聲拒絕，惟潘某隨即將她壓在身下，在沒有使用安全套的情況下與其強行發生性關係，技師無從反抗。

潘某作出「強吻臉頰」、「摸胸」等越界侵犯舉動，女技師連聲拒絕。（AI生成圖片）

報警電話遭掛線 索驗身費並錄音蒐證

事發後，女技師走進浴室清洗身體，並先後2次致電內地報警熱線110求助，但電話均遭潘某強行掛線。為保留罪證，女技師冷靜開啟手機錄音功能，以擔心感染傳染病需接受檢查為由，要求潘某賠償2,000人民幣（約2,352港元）身體檢查費。潘某隨後透過平台，分2次延時轉賬該筆款項。女技師離開涉事住宅下樓後，隨即通知所屬平台及友人，並再次報警求助。她其後在友人陪同下前往醫院接受愛滋病及性病檢查，同時服用暴露後預防性投藥（PEP）。

女技師先後2次致電內地報警熱線110求助，但電話均遭潘某強行掛線。（AI生成圖片）

被告辯稱自願交易 法院駁回判囚三年半

案件開審時，潘某及其辯方律師在庭上抗辯，聲稱女技師自願與其發生性關係，行為不構成強姦罪。上海市青浦區人民法院審理後指出，潘某本人亦承認女技師曾多次拒絕發生關係，足以證明其行為違背婦女意志，再加上潘某以身體壓制限制對方活動，令女技師處於難以反抗的狀態。

潘某及其辯方律師在庭上抗辯，聲稱女技師自願與其發生性關係。（AI生成圖片）

法庭同時認為，女技師脫離控制後隨即報警及求醫，舉動連貫合理，符合性侵受害人的正常反應。至於金錢往來，案中無任何證據顯示雙方事前約定性交易，涉案2,000人民幣（約2,352港元）僅屬受害人提出的身體檢查費，與嫖娼款項性質截然不同，故駁回被告全部抗辯理由。法院最終裁定潘某強姦罪成，判處有期徒刑3年6個月。