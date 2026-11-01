濱崎真緒遭下藥｜日本曾爆星級製作人涉迷姦　落藥性侵寫真女星

前日本知名AV女優濱崎真緒，近年改藝名「DJ Mao」轉型為DJ，經常在夜場打碟，於萬聖節夜（10月31日）到灣仔打碟後，應客人邀請往尖沙咀一處「私竇」打碟，其間飲下疑遭人落藥的甜味飲品，其後身體突然抽搐不能自控，更一度出現幻覺，經送院後一度入住深切治療部（ICU），而其體內則驗出「Happy水」、搖頭丸等4種毒品成份。警方將案件列作「意圖損害等而施用毒藥」，正深入調查內情。



濱崎真緒遭下藥案件，令網民想起在日本發生的「細川拓涉嫌迷姦案」。案發於2024年4月，東京澀谷1間韓國料理餐廳內，知名製作人細川拓藉詞試鏡為名，邀請20多歲寫真女星會面，其間女星喝下馬格利酒後失去知覺，隨即被帶往酒店性侵，她事後報警。警方先後三度拘捕細川拓，他否認落藥性侵，調查期間牽扯出多名年輕女性受害，案件於東京地方法院審理，目前仍未結案。



前日本知名AV女優濱崎真緒，近年改藝名「DJ Mao」轉型為DJ，經常在夜場打碟。（網上圖片）

濱崎真緒萬聖節夜在灣仔打碟後，在尖沙咀私人聚會中喝下被「加料」飲品，其後體內驗出「Happy水」、搖頭丸等4種毒品成份。（濱崎真緒Threads圖片）

細川拓經常吹噓自己在演藝圈具廣大影響力，於2024年涉嫌落藥迷姦寫真女星被捕。（網上影片截圖）

自稱「實力製作人」：以試鏡為餌誘女星入局

涉案男子細川拓，落網時41歲，對外化名「鼻田拓」，自稱娛樂製作人，經常宣稱與Sony等大型企業合作。他曾在知名男星小栗旬所屬經理人公司「Tristone Entertainment」的關聯企業任職，曾參與歌手miwa、人氣男星坂口健太郎的經理人事務，並與搞笑組合King Kong的西野亮廣有過合作關係。圈內人形容他態度強勢，平日愛穿印有搶眼商標的名牌服飾，經常吹噓自己在演藝圈具廣大影響力。

圈內人形容細川拓態度強勢，經常吹噓自己在演藝圈具廣大影響力。（X@細川拓圖片）

調查顯示，細川拓的業界背景主要來自1段已逝的姻親關係；細川拓的岳母是當年挖掘小栗旬的恩人，他憑這層光環而在演藝圈立足。在2023年末聚會，受害女星的父親認識了細川拓，因聽說對方是「有實力的製作人」，便安排女兒於2024年3月下旬在澀谷1家咖啡店與他見面，細川拓當時以「有家長在場難以深入探討星途」為由，相約女星下次單獨見面。事隔1個月後，2人相約於澀谷1間韓國料理餐廳共進晚餐。

小栗旬（圖）是日本知名男星，細川拓藉着跟對方的間接淵源而吹嘴自己是「有實力的製作人」，卻嫌乘機落藥迷姦女性。（《浪漫匿名者》劇照）

落藥手法：2次支開、1杯馬格利酒

綜合東京地方法院庭審證詞，案發當晚細川拓先聲稱外出吸煙，指示女星前往洗手間。女星返回座位後，細川拓主動端上馬格利米酒，並不尋常地頻繁勸酒。女星表示，自己平日酒量甚佳，且從未喝至斷片，但當晚飲用後迅速出現呼吸困難、劇烈頭痛及視線模糊。細川拓隨後再度要求她前往洗手間，自己則再次外出吸煙。



女星第2次進入洗手間察覺異常，隨即用手機向男友發出求救訊息：

情況不對勁，我可能有危險。 受害女星

女星嘗試飲用水龍頭的自來水催吐以保持清醒，惟返回座位後情況未見好轉，甚至在餐桌上嘔吐，記憶隨即中斷，其後發現被細川拓帶到酒店性侵，於是報警。

半年內3度被捕 否認「不同意性交罪」

日本警視廳於2024年7月3日前往細川拓住所將其拘捕，他落網時任職於Sony集團的外判管理職位。警方事後在細川拓身上搜出大量安眠藥，檢方控罪指出，細川拓涉嫌在受害人飲品中混入安眠藥，趁其失去抵抗能力時，將她帶至澀谷區1間酒店進行猥褻及強制性交。細川拓否認猥褻控罪，聲稱僅帶女方前往酒店休息，並無不軌行為。



然而，警方進一步調查發現細川拓並非首次作案。日本雜誌《FRIDAY》報道，細川拓截至2025年1月已三度被捕，涉嫌以相同手法向多名20至30多歲的女性落藥。上述寫真女星案僅為其被起訴的「不同意性交罪」案件之一。

日本警視廳於2024年7月3日採取行動，前往細川拓住所將其拘捕。（網上影片截圖）

東京地方法院審理案件 被告面無表情辯稱無罪

案件在東京地方法院審訊時，細川拓身穿黑色運動服、戴黑框眼鏡出庭，身形高大，面無表情。受害人則在隔離室通過視像作供，詳述遭落藥時的無助與心理創傷。面對多項指控，細川拓全盤否認，案件至今仍在審理中。

本案是日本於2023年7月正式修訂刑法、引入「不同意性交罪」後受關注的代表性審訊之一。新法將以往專注於「暴力、脅迫」的構成要件，擴大涵蓋利用藥物、酒精或職場權勢濫用導致受害人「無法表達抗拒意願」的情形，明確針對此類濫用演藝潛規則的落藥犯罪。



受害人表示，自己平日酒量甚佳，且從未喝至斷片，但當晚喝下飲品後迅速出現呼吸困難、劇烈頭痛及視線模糊。示意圖。（AI生成圖片）

潛規則陰影下的權力凌虐

這宗案件最令人心寒之處，不止於落藥性侵的手法，還有是背後的權力操控。細川拓沒有顯赫作品，卻靠1段逝去的姻親關係，把自己包裝成能決定女藝人前途的製作人。日本藝能界長久以來的輩分文化與封閉生態，令初出茅廬的新人面對前輩及製作人時幾乎失去說「不」的空間。受害人往往在失去知覺後才驚覺受害，舉證之路極其艱辛。細川拓案件中，受害人在洗手間倉皇發出的求救短訊，是她陷入昏迷前，為自己爭取到的關鍵鐵證。