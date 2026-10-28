馬來西亞仙本那（Semporna）發生度假村保安擅闖女遊客房間企圖性侵事件！1名中國女子早前入住當地1間日租達千元人民幣的度假村，睡前已反鎖房門及陽台，熟睡期間竟險遭值班保安性侵。



涉案男子近日被裁定非法侵入住宅罪成判囚2年，強姦未遂指控仍在調查。受害人隨後踢爆，涉事度假村違法僱用無證「黑工」，事後更借故隱瞞閉路電視畫面，又擅動衣物破壞DNA物證；更令人震驚的是，度假村至今拒絕道歉，且繼續營業兼抬高房價，事件引發各界對海島旅遊安全的強烈質疑。



經進一步查證，該男子根本沒有在馬來西亞合法居留及工作的證件，是度假村因節省成本私下聘用的非法勞工（即「黑工」）。（網上影片截圖）

黃女士從睡夢中驚醒，赫然發現1名陌生男子悄悄潛入房內，更對其施暴，在掙扎和逃走過程中多處受傷。（網上圖片）

內地女反鎖房門遭保安潛入施暴 衣物被撕破躲灌木叢至天亮

據內地媒體《羊城晚報》報道，事發於今年9月，當事人黃女士獨自前往馬來西亞沙巴州仙本那旅遊。事發當日凌晨，黃女士在確認房門已反鎖後入睡，卻在睡夢中驚醒，赫然發現1名陌生男子已悄悄潛入房內對其施暴，黃女士遭暴力撕破貼身衣物，男子企圖強行侵犯。

黃女士在緊要關頭奮力反抗，掙脫糾纏後奪門而逃，因深恐嫌犯追截，只好躲進度假村外的灌木叢中，徹夜不敢合眼，直至天色大亮確定安全後才現身求救。



事發於今年9月，當事人黃女士隻身前往馬來西亞沙巴州仙本那旅遊。（網上影片截圖）

黃女士從睡夢中驚醒，赫然發現1名陌生男子悄悄潛入房內，更對其施暴，在掙扎和逃走過程中多處受傷。（網上圖片）

赴醫驗傷私人物品遭擅動 關鍵DNA物證流失

疑犯曾暴力撕破黃女士的貼身衣物，上面極可能殘留嫌犯的指紋及DNA痕跡。惟黃女士在驚魂未定下先前往醫院驗傷及接受治療，未能及時收拾房內私人物品。未料度假村員工隨後擅自替其整理行李，並直接將該件關鍵的破損衣物打包，致使當地警方抵達現場時未能第一時間提取現場原始物證。

黃女士事後多次要求調取客房周邊的閉路電視畫面，管理層卻以「當日降雨導致鏡頭畫面模糊、拍攝角度受限」等理由推諉，宣稱無法提供客房門口的具體畫面。



黃女士透露，這宗事件對她身心造成嚴重創傷，受傷位置出現疤痕增生，她更不時於夜間情緒崩潰、痛哭。（網上圖片）

疑犯身份曝光為「黑工」 非法侵入先判2年

當地警方介入調查後確認，涉案男子案發當晚正以度假村值班保安的身份進行巡邏，疑利用職務之便取得通行權限或備用門禁卡潛入涉事房間。經進一步查證，該男子根本沒有在馬來西亞合法居留及工作的證件，是度假村因節省成本私下聘用的非法勞工（即「黑工」)。涉案男子隨後被捕，當地法院近日已先就「非法侵入住宅罪」裁定其罪成，判監2年；至於情節更為嚴重的強姦未遂等性侵指控，仍待進一步調查。

涉案男子案發當晚正以度假村值班保安的身份進行巡邏，疑利用職務之便取得通行權限或備用門禁潛入房間。（網上圖片）

涉案男子事後被捕。（網上圖片）

度假村拒道歉反加價 律師批難逃民事責任

涉事度假村每晚房價達千元人民幣，在當地屬中高價位。然而在嚴重治安問題曝光後，度假村非但未停業自查，反在各大訂房平台上繼續招客，而且房價有所上升。



據黃女士透露，這宗事件對她身心造成嚴重創傷，受傷位置出現疤痕增生，她更不時於夜間情緒崩潰、痛哭。涉事度假村至今未有向她發出任何正式書面道歉，亦不肯承認責任，僅提出和解方案，金額卻極其微薄。



涉事度假村至今未有向她發出任何正式書面道歉，亦不肯承認責任，僅提出和解方案，金額卻極其微薄。（網上圖片）

黃女士憤怒炮轟：「單是律師費我就花了3萬人民幣（約3.53萬港元），對方提出的賠償數額說出來都覺得荒謬。」目前黃女士已離境返回中國，後續法律行動全權委託馬來西亞當地律師跟進。度假村方面則全面關閉私人溝通渠道，一律交由法律代表處理。

單是律師費我就花了3萬人民幣（約3.53萬港元），對方提出的賠償數額說出來都覺得荒謬。 黃女士

北京京都律師事務所林斐然律師分析指出，度假村未落實背景審查、違法僱用黑工，且夜間門禁管理存在顯著過失，對旅客負有不可推卸的法定安全保障責任。林律師直言，度假村企圖「願賠不認錯」，本質上是以「人道救濟」為名掩蓋管理過失，借此規避正式侵權責任與行政處罰。黃女士強調，絕不接受敷衍，將持續追究嫌犯刑事責任與度假村的民事賠償。

