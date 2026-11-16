日本14歲女生6樓露台直播墮樓亡！延續44分鐘 　警查失足抑或輕生

【#14歲日本女孩直播從露台墜落#】日本近日發生1宗涉及未成年少女的直播墮樓悲劇！當地1名14歲初中女生，在6樓露台進行網上直播期間墮樓身亡，而事發後畫面並未即時中斷，而是持續運作了約44分鐘。目前日本警方已介入調查事件，正釐清該宗悲劇屬意外失足抑或輕生。



14歲初中女生Ruka事發時身處1棟建築物的六樓露台，在短影社交平台TikTok進行直播。（網上影片截圖）

墮落前悲鳴「我害怕」 、「這很危險」

據土耳其媒體《Haberler》於11月15日報道，該名14歲初中女生Ruka事發時身處1棟建築物的6樓露台，據報正利用短片平台TikTok進行直播，其間不幸墮樓，據悉頭部受重傷不治。

據少女的朋友和觀看直播的網民透露，少女在失去平衡墮下前，曾反覆說「我餓了」、「我害怕」、「這很危險」，這3句話成為外界了解其生前最後時刻的關鍵線索，相關報道並未公開事發日期和地點，對於少女究竟是在攀爬拍攝時失足滑落，抑或受個人情緒問題困擾而釀成悲劇，各界仍須等待當地警方的最終調查結果，切忌妄下定論。



墮樓後直播畫面持續44分鐘

少女墮樓後，直播畫面並未中斷，手機仍置於露台邊緣，畫面停留於露台天際與背景，繼續維持了約44分鐘才最終停止，情況亦惹起關注，質疑為何直播平台未有及時介入切斷直播，同時牽涉到平台對突發危險狀況的即時監測，以及應變機制出了漏洞，才會導致事發後仍長時間有直播畫面。



少女墮樓後，直播畫面維持了約44分鐘才最終停止，情況惹起關注。（網上影片截圖）

親友指少女近期承受情緒壓力 警未定性死因

針對少女的墮樓原因，日本警方目前尚未作出定論，正循「意外」與「自殺」2個方向展開調查。有親近死者的知情人士向警方反映，該名少女近來面對個人困擾與情緒壓力。



應關注未成年人士沉迷「危險挑戰文化」

這宗悲劇令人傷痛之餘，亦再次敲響了全球對未成年人沉迷短影音與「危險挑戰文化（Stunt Culture）」的警鐘，據外媒 Free Press Journal 報道指出，該名14歲女生在生前直播時曾跨坐於露台欄杆邊緣，隨後在失去平衡懸空數秒後失手墮下，部分輿論推測其可能為了吸引觀眾眼球而做出冒險動作。近年國際兒少心理健康機構屢次警告，演算法推薦的即時互動回饋，容易令心智尚未成熟的初中生產生「虛擬認同依賴」，誘使青少年在缺乏防護下，玩命地進行高危拍攝，最終釀成無可挽回的致命意外。

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線及WhatsApp ：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！