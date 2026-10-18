日本免費驗熱水器騙局專呃獨居長者　訛稱不換會起火　涉22億日圓

日本東京爆出專門針對獨居長者的詐騙案。受害者會接到一通電話，自稱「東京燃氣」要免費上門檢查，最後卻變成數十萬日圓的設備更換推銷。日本警方拘捕東京新宿區的設備公司「大安設備」實際經營者及員工等8人，懷疑他們假借免費檢查熱水器為名，以「不換設備會起火」等虛假警示製造恐慌，誘使受害者簽下不必要的更換工程合約。據日媒報道，警方正調查相關公司過去3年間，涉及約22億日圓（約1.1億港元）的大規模業務。



日本東京爆出專門針對獨居長者詐騙案，騙徒自稱「東京燃氣」要免費上門檢查。（YouTube影片截圖）

假借東京燃氣名義上門 誇大危險極速誘逼簽約

據日本警方及媒體報道，被捕者包括36歲實際經營者糠信秀企等8人。疑犯被指會先致電住戶預約時間，聲稱提供「免費燃氣熱水器檢查」，隨後安排人員登門實施詐騙。

疑犯被指會先致電住戶預約時間，聲稱提供「免費燃氣熱水器檢查」，隨後再安排人員登門。（YouTube影片截圖）

疑犯被指會先致電住戶預約時間，聲稱提供「免費燃氣熱水器檢查」，隨後再安排人員登門。（YouTube影片截圖）

疑犯在檢查過住戶家中設備後，利用所謂一氧化碳檢測結果製造不安。有受害者被告知：「放着不管就會發生火災。」警方指出，這些危險說法並不屬實，卻被用作催促住戶簽署的高額工程合約的理由。目前警方已將東京新宿區的設備公司「大安設備」實際經營者及員工等8人拘捕，涉及的案件包括涉嫌騙取約99萬日圓（約4.9萬港元）工程費。警方未有公布8人是否承認指控。

目前警方已將東京新宿區的設備公司「大安設備」實際經營者及員工等8人拘捕。（YouTube影片截圖）

目前警方已將東京新宿區的設備公司「大安設備」實際經營者及員工等8人拘捕（YouTube影片截圖）

目前警方已將東京新宿區的設備公司「大安設備」實際經營者及員工等8人拘捕（YouTube影片截圖）

目前警方已將東京新宿區的設備公司「大安設備」實際經營者及員工等8人拘捕（YouTube影片截圖）

80多歲獨居老翁險中招 及時與家人商量煞停

一名住在東京的80多歲獨居長者憶述，對方先在電話中自稱東京燃氣職員，預約檢查，數日後有人登門要求查看屋外熱水器。長者表示，對方以「設備使用超過10年」、「隨時會突然無熱水」等理由，推銷熱水器及煤氣爐等更換工程，費用約50萬日圓（約2.5萬港元）。當這位長者猶豫時，對方再以「趁設備未壞更換可獲較大折扣」進行游說。該長者最後簽下約12萬日圓（約6,000港元）的煤氣爐更換合約。幸好其與女兒及熟人商量後取消合約，沒有支付款項。

一名住在東京的80多歲獨居長者憶述，對方先在電話中自稱東京燃氣職員，預約檢查；數日後有人登門要求查看屋外熱水器。（YouTube影片截圖）

一名住在東京的80多歲獨居長者憶述，對方先在電話中自稱東京燃氣職員，預約檢查；數日後有人登門要求查看屋外熱水器。（YouTube影片截圖）

對方以「設備使用超過10年」、「隨時會突然無熱水」等理由，推銷熱水器及煤氣爐等更換工程，費用約50萬日圓（約2.5萬港元）。（YouTube影片截圖）

對方以「設備使用超過10年」、「隨時會突然無熱水」等理由，推銷熱水器及煤氣爐等更換工程，費用約50萬日圓（約2.5萬港元）。（YouTube影片截圖）

對方以「設備使用超過10年」、「隨時會突然無熱水」等理由，推銷熱水器及煤氣爐等更換工程，費用約50萬日圓（約2.5萬港元）。（YouTube影片截圖）

3年涉約7,600宗工程 受害目標包括視障人士

警方懷疑涉案業務主要向高齡住戶推銷，亦涉及視障人士。計及前身公司，涉案企業自2023年起約3年間，銷售額達約22億日圓（約1.1億港元），累計涉及約7,600宗設備更換工程。這個累計銷售額與本次拘捕涉及的約99萬日圓（約4.9億港元）案件金額不同。案件仍在調查中，被捕者尚未被法院裁定罪名成立。