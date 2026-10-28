2歲兒獨留家墮樓亡　父¥13萬辦葬禮稱：對得起孩子　斥妻沉浸痛苦

重慶1名年僅2歲2個月的男童（小名朗朗），早前因父親獨自下樓遛狗，被單獨留在家中12分鐘，不幸從18樓寓所墮樓身亡。事件持續發酵，朗朗的母親近日接受當地媒體採訪，痛斥丈夫長年對骨肉漠不關心，回家「先抱狗、無視兒子」，更曾揚言「3歲前無記憶不用買優質東西，18歲創業再給錢」。兒子離世後，童父親不僅迅速棄置其遺物，更稱已出資13萬人民幣（15.3萬港元）辦喪禮已「對得起孩子」，買墓地只願上限3萬人民幣（約3.53萬港元），反斥喪子的妻子「沉浸在痛苦中有甚麼用」。事件引發輿論公憤，目前劉女士已向檢察院申請立案監督，即要求檢察機關介入覆核警方不調查之決定，誓要為慘死的兒子討回公道。



2歲幼童被獨留在家，從18樓家中陽台墮下身亡。（網上圖片）

2歲幼童被獨留在家，從18樓家中陽台墮下身亡，圖為男童生前照片。（網上圖片）

放工先抱狗無視兒子 荒謬理論：18歲創業才給錢會記住恩情

不幸罹難的男童「朗朗」，據其母親劉女士透露，事發於今年9月13日下午，當天她外出辦事，丈夫崔先生短暫外出遛狗，卻將年僅2歲多的朗朗獨留家中，在短短12分鐘內，朗朗便從18樓墮下死亡。

劉女士公開事發現場圖片。（《南方都市報》圖片）

劉女士接受內地媒體《看看新聞》訪問時憶述，丈夫平日極少陪伴或參與照顧兒子，放工回家第一件事永遠是蹲下抱狗，卻對一旁的親生骨肉視若無睹。在日常開銷上，崔先生更拒絕為兒子添置品質較好的衣物與學步鞋，並自有一套荒謬理論，聲稱「幼兒3歲前根本沒有記憶，買好東西長大也不會記得」，又指要等到孩子18歲成年創業時給一筆大錢，才會記住父親的恩情。

劉女士回憶，丈夫平日極少陪伴或參與照顧兒子，放工回家第一件事永遠是蹲下抱狗，對一旁的親生骨肉視若無睹。（《看看新聞Knews》影片截圖）

稱付¥13萬為兒辦喪禮已仁至義盡 反指妻子「博流量」

劉女士進一步透露，現時已與丈夫中斷聯絡，她指丈夫認為拿出13萬人民幣喪葬費已仁至義盡，是「對得起兒子」，而買墓地則表明僅願出3萬人民幣。當劉女士帶媒體前往墓地時，反遭丈夫痛斥是借死去的兒子「博流量」，甚至說出「因果報應接好」等惡言。

劉女士指丈夫認為拿出13萬人民幣喪葬費已仁至義盡，是「對得起兒子」，而買墓地則表明僅願出3萬人民幣。（《看看新聞Knews》影片截圖）

當劉女士帶媒體前往墓地時，反遭丈夫痛斥她是借死去的兒子「博流量」。（《看看新聞Knews》影片截圖）

當劉女士帶媒體前往墓地時，反遭丈夫痛斥她是借死去的兒子「博流量」。（《看看新聞Knews》影片截圖）

丟兒子遺物稱：看到難受就丟了

劉女士憶述，慘劇發生當下，丈夫雙手擺在身後，宛如局外旁觀者，面對質疑為何獨自遛狗而留下幼童，崔先生僅冷淡回應稱「不知道」。事發後不久，崔先生更將朗朗生前的衣物和玩具悉數扔棄，理由竟是「看到難受就丟了」，並多次冷嘲妻子「一味沉浸在痛苦中有甚麼用」。

崔先生將朗朗生前的衣物和玩具悉數扔棄，理由竟是「看到難受就丟了」，並多次冷嘲妻子「一味沉浸在痛苦中有甚麼用」。（《看看新聞Knews》影片資料截圖）

重慶市公安局渝北分局於10月23日發出《不予立案通知書》，即警方決定不作刑事起訴、不立案偵查，認定崔先生不構成犯罪。面對丈夫的冷漠與警方的結論，劉女士於10月27日聯同律師正式向重慶兩江新區人民檢察院申請立案監督，強烈要求召開公開聽證會，重新審視立案標準。