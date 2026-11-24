高校管理漏洞引發奪命悲劇！上海杉達學院日前發生1宗學生校園內墮樓身亡事件。1名21歲大三男生於10月12日正常教學日上午，從宿舍露台墮下至2樓平台，直至2日後才被警方尋獲，證實已經不治。警方初步調查後排除刑事案件可能。事後死者家屬質疑校方查房及課堂點名制度存在漏洞，未能及時發現學生失蹤，家屬同時拒絕了校方提出一次性發放55萬人民幣（約64.6萬港元）慰問金的方案。目前校方已成立專案小組跟進，惟雙方仍未就善後達成共識。



1名21歲大三男生於10月12日正常教學日上午，從宿舍露台墮下至2樓平台，直至2日後才被警方尋獲，證實已經不治。（網上圖片）

事發前用膳無異樣 室友見書本未翻始揭發

據內地媒體《新黃河》報道，涉事院校為上海浦東新區的私立大學「上海杉達學院」。來自四川的劉先生反映，其21歲兒子小安（化名）在上海杉達學院就讀大三。在父親眼中，小安性格善良，雖然成績一般，但經常與家人通電話，事發前亦與同學正常外出用膳，情緒及行為均無異樣。

事發於10月12日上午，當日為正常教學日。直至13日晚上，室友發現小安有1本書一直未有翻看，才察覺他已許久未回宿舍，隨即向輔導員報告。輔導員多次致電小安無果後通知其母，家屬遂於14日凌晨報警求助。警方翻查閉路電視畫面鎖定位置，14日上午在宿舍2樓平台尋獲小安，惟他已無生命跡象，證實不治。

上海市公安局發出的《報案回執》顯示，警方經調查後確認小安於學院內墮樓身亡，初步排除他殺及刑事案件。（網上圖片）

露台欄杆現踩踏變形痕跡

上海市公安局發出的《報案回執》顯示，警方經調查後確認小安於學院內墮樓身亡，初步排除他殺及刑事案件。從現場圖片可見，小安是從宿舍露台墮下，露台欄杆上疑似留有被踩踏變形的痕跡。

從現場圖片可見，小安是從宿舍露台墮下，露台欄杆上疑似留有被踩踏變形的痕跡。（網上圖片）

得悉噩耗後，劉先生即時從成都趕赴上海，並前往事發的2樓平台查看，其間禁不住泣不成聲。他受訪時表示：

剛來上海的那一週都是懵的，完全不知道應該怎麼辦，好好的孩子突然就沒了。 男大生父親劉先生

劉先生更透露，事發當日確實曾有人聽到一聲巨響，但未有抬頭望向平台方向，令他痛心直言：

也許那時候孩子還會有救。 男大生父親劉先生

劉先生更透露，事發當日確實曾有人聽到一聲巨響，但未有抬頭望向平台方向，令他痛心直言：「也許那時候孩子還會有救。」（網上圖片）

家屬質疑校方查房點名形同虛設 雙方談判未果

除了喪子之痛，家屬更對學校的安全管理提出強烈質疑。劉先生指出，小安於12日上午墮樓，質疑當晚學校是否有進行查房，為何輔導員未能及時發現學生夜不歸宿；此外，12日及13日均為正常上課日，課堂點名時亦無人察覺小安連續2日缺課。

上海杉達學院宣傳部工作人員則回應稱，學校目前已成立專案小組處理此事，至於家屬反映的安全管理問題，仍需向相關人員了解後再作回覆。（網上圖片）

事後校方曾向家屬提出善後方案，表示對小安離世深感悲痛，決定一次性給予家屬55萬人民幣（約64.6萬港元）慰問金。惟劉先生對校方態度表示無法接受，雙方多次談判仍未達成共識。他無奈表示：

我們現在孩子還沒安葬，我就想的是，我們能把孩子安葬了。 男大生父親劉先生

內地記者曾致電2名負責處理事件的校方人員，均遭拒絕採訪；上海杉達學院宣傳部工作人員則回應稱，學校目前已成立專案小組處理此事，至於家屬反映的安全管理問題，仍需向相關人員了解後再作回覆。

（《新黃河》）