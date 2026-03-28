桃花癲！18歲男大生1周豪花5萬　確診雙向情緒障礙　3大發病原因

古醫書籍中「桃花癲」與桃花無關，而是現代俗稱的「躁鬱症」，在精神醫學被稱「雙向情緒障礙症」。內地1名18歲男大學生在寒假歸家時性情大變，自稱被神秘力量選中，徹夜不眠研發「厲害科技」，甚至半夜致電騷擾同學大談理想，更在1周內花掉4萬至5萬人民幣（約4.53萬至5.66萬港元）購買奢侈品。媽親眼見兒子言行判若兩人，只好將他送至精神病院就診。醫生診斷後判斷：「這是非常典型的『桃花癲』急性發作。」



小林徹夜不眠，大搞「發明」，三更半夜致電同學電話，暢聊人生理想與創作構想，還在一周內花了4萬至5萬人民幣購買奢侈品。（AI生成圖片）

男大學生性情大變 一周揮霍5萬

根據《瀟湘晨報》報道，居於內地的陳女士（化名）早前發現就讀大學的兒子小林（化名）放假回來時，突然性情大變，精力旺盛不眠不休，還怒斥家人的關心：「別吵，我在幹大事，睡什麼睡！」小林躲在房間裏搞所謂的「厲害的新科技」，卻毫無實際成果。此外，他還在半夜致電騷擾同學，大談人生理想與創作構想。更反常的是，小林竟1周內花4萬至5萬人民幣購買奢侈品，陳女士表示：「以前他從來不會這樣大手大腳（花錢）的。」

小林回家後不眠不休，還怒斥母親的關心：「別吵，我在幹大事，睡什麼睡！」（AI生成圖片）

母親無奈送兒子就診 醫生診斷：桃花癲

陳女士對兒子束手無策，只好帶他前往福州市第二總醫院神經精神防治院求醫，經評估分析，精神科主任醫師叢偉東指出：「這是非常典型的『桃花癲』急性發作。」叢醫生指出，小林已經發病7天，產生了幻覺，徹底喪失自我認知和行為控制能力，而他覺得網絡上有股神秘力量，暗示自己即將完成重大發明。

母親無奈送小林就診，經評估分析，精神科主任醫師叢偉東表示：「這是非常典型的『桃花癲』急性發作。」示意圖，非當事人。（AI生成圖片）

其後幾天裡，小林接受了腦電盪療法(Electroconvulsive Therapy) ，「重啟」了大腦，並規範使用穩定劑，他的情緒趨於平復，主動配合治療，情況得以有效控制。

中南大學湘雅二醫院精神學科主任醫師曹玉萍指出，「桃花癲」在精神醫學上被稱作「雙向情感障礙症」。（央視網快看影片截圖）

精神學科主任醫師：「桃花癲」是雙向情緒障礙症

「桃花癲」多發於桃花盛開的三、四月，患者行為癲狂，故稱「桃花癲」。中南大學湘雅二醫院精神學科主任醫師曹玉萍指出，「桃花癲」在精神醫學上被稱作「雙向情感障礙症」，症狀表現為情緒高漲、思維奔逸、言語或行為增多、產生幻覺妄想。

「桃花癲」在精神醫學上被稱作「雙向情感障礙症」，症狀表現為情緒高漲、思維奔逸、言語或行為增多、產生幻覺妄想。（AI生成圖片）

醫生拆解「桃花癲」成因

曹醫生又提到，春天裡的氣溫變化容易導致人體的自主神經功能發生紊亂、內分泌代謝系統出現失調，讓人煩躁不安、情緒不穩；春天的晝夜變化使人體原有的生物鐘受到影響，可能導致睡眠質量下降；春天裡的環境變化，空氣中過敏原增多，很容易導致過敏性疾病，這些疾病可能誘發精神疾病，或使原來精神疾病復發。

「桃花癲」治療要點

曹醫生強調，「桃花癲」患者必須堅持服藥、定期復診。若無明顯不良反應，不建議在春天減藥停藥或擅自減藥停藥，應要在醫生指導下用藥。培養積極樂觀心態，接受患病事實。培養規律的生活習慣和興趣愛好。