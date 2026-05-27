女大生極端節食1個月減10kg！減肥驚變重度脂肪肝　醫生拆解原因

為了追求完美身形而盲目節食，隨時減肥不成反賠上健康！福建1名20多歲的女大學生為了快速瘦身，採取極端節食方法，每天早晚只吃1片麵包，午餐則單吃水果，雖然短短1個月內體重成功急降10公斤（約22磅），但隨之而來的是身體代謝紊亂，經醫院檢查後竟然發現有重度脂肪肝！



湖南省人民醫院臨床營養科主任蔡華警告，除了極端節食傷肝外，不少減肥人士習慣半夜觀看美食直播（吃播）以「睇咗當食咗」，此舉原來極度傷胃，嚴重者可引發胃炎及胃潰瘍，因此提醒減肥人士，務必科學瘦身。



只吃水煮菜與雜糧，長期缺少肉類、蛋類及奶類等優質蛋白質的攝取，會導致人體無法合成足夠的脂蛋白。（AI生成圖片）

極端節食致營養失衡 肝臟缺乏蛋白質無法排脂

據內地媒體《陝視新聞》報道，該名女大學生小敏（化名）為快速瘦身，進行了極端節食法，早晚只食1片麵包，中午僅吃水果，雖然1個月內體重驟降10公斤，但身體卻出現嚴重問題，到醫院檢查後竟發現有重度脂肪肝。

為何瘦下來反而會患上重度脂肪肝？根據《上海市衛生健康委員會》發布的科普資料指出，脂肪肝的本質是肝臟內的脂肪代謝失衡，導致脂肪合成過多或排出減少，只吃水煮菜與雜糧，長期缺少肉類、蛋類及奶類等優質蛋白質的攝取，會導致人體無法合成足夠的脂蛋白。

脂蛋白是肝臟將脂肪運送出去的運輸載體，當體內缺乏蛋白質，脂肪便難以順利代謝排出，只能不斷堆積在肝臟內。小敏正是因為極端節食導致嚴重營養不良，體內脂肪無法正常運轉，最終演變成重度脂肪肝。

只吃水煮菜與雜糧，長期缺少肉類、蛋類及奶類等優質蛋白質的攝取，會導致人體無法合成足夠的脂蛋白。（網上圖片）

半夜看「吃播」都出事？ 醫生：刺激胃酸分泌恐變胃潰瘍

除了節食風波，不少人一邊控制飲食，半夜卻養成了觀看美食直播（吃播）的習慣，湖南省人民醫院臨床營養科主任蔡華指出，夜間長期「只看不吃」，不僅會因熬夜傷身，更因為「空肚睇吃播」而刺激迷走神經。當大腦接收到美食的視覺和聽覺刺激時，迷走神經會處於興奮狀態，進而促使身體分泌胃酸、胰液甚至胰島素，此時胃中沒有食物可以中和胃酸，胃酸便會直接刺激胃黏膜，長期下來，極容易引發胃炎，甚至惡化成胃潰瘍。

夜間長期「只看不吃」，不僅會因熬夜傷身，更因為空腹看吃播胃炎，甚至惡化成胃潰瘍。（AI生成圖片）

醫生提醒，極端節食減重對身體傷害極大，市民如需減重，務必前往合資格醫療機構求醫，由專業醫生或營養師根據身高、體重、身體指標及既往病史，制定個性化的飲食與運動方案，切勿盲目自行用藥或節食。