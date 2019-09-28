【流感】病徵同樣是喉嚨痛及發燒？　教你辨別流感、傷風不同

時至今日，仍有很多人不懂得分辨傷風與流感的不同，只知有喉嚨痛及發燒便是病倒。其實兩者雖然都是由病毒感染，但它們由感染部位、病徵、發病速度以至治療方法等都有不同，如過於草率地處理病況，隨時可能耽誤了治療過程。

今年9月下旬已開始出現兒童感染甲型流感而入院的個案。﹙吳煒豪攝﹚

流感高峰期通常在踏入冬季開始，然而今年九月下旬已開始出現兒童感染甲型流感而入院的個案，香港大學醫學院科學系傳染病科主任及助理院長孔繁毅亦預計今年的冬季流感高峰期將提早來臨，為時亦可能較以往長，估計會持續至明年二月，但嚴重程度則仍需觀察。

就算患病想盡早求醫，都得先分別自己的症狀，了解嚴重程度。其實，傷風和流行性感冒都是上呼吸道被病毒感染所引致的疾病，但兩者在病徵、嚴重程度與治療方法都有着不同，大家就算不幸患病，想盡早求醫，都應先學會分辨自己是得哪一個病。

I. 傷風有什麼症狀？

如患上傷風，受感染的位置是在鼻及喉嚨，而且會在鼻腔、喉嚨、鼻竇、氣管和支氣管的柔軟而溫暖的表層上繁殖。

傷風症狀﹙按圖了解﹚：

+ 4 + 3 + 2

II. 流感有什麼症狀？

如患上流感，那受病毒感染位置為全身，而除鼻塞、乾咳及喉嚨痛外，身體亦會出現肌肉痠痛及極度疲倦，部份人士更可能發高燒，病情普遍會比傷風嚴重。

流感症狀﹙按圖了解﹚：

+ 4 + 3 + 2

另外，流感患者在康復後的數星期內或會仍然感到疲倦。

對大部分健康的成年人來說，流感可能只是一種較嚴重的感冒，但對小孩、老人和患有慢性疾病的人士來說，流感很容易會引致嚴重的併發症，其中大多數都與肺部的繼發性細菌感染（肺炎），或與耳朵、鼻或喉嚨的繼發性細菌感染有關。六歲以下的患者會因體溫過高而抽搐，稱為「熱性抽搐」。

患上傷風及流感的原因

傷風及流感可以由超過二百種的病毒所引致，主要傳染的途徑分為空氣傳染和接觸傳染。空氣傳染是指吸入空氣中較大的呼吸分泌物粒子，或長時間懸浮在空氣中細小的傳染粒子；而接觸傳染則是透過接觸皮膚上及環境表面上帶有傳染性的呼吸分泌物，然後接觸眼睛或鼻子傳染。

可以如何治療和預防？

其實目前並沒有方法可醫治傷風和流感，因為兩者都是由病毒而不是細菌引起，抗生素只可殺死細菌，但不能消滅病毒，所以除非懷疑受到細菌繼發感染，否則便不需要服用抗生素。另外，一些簡單的日常護理方法亦可減輕病徵，令患者盡速復原。

日常護理﹙按圖了解﹚

藥物治療

對一般健康的人士而言（長者除外），除日常護理外，他們不需特別方法醫治流感。如要紓緩發熱和痛楚等不適，成年人可服食退燒藥物如撲息熱痛（Paracetamol）、阿士匹靈或異丁苯乙酸，但請小心依照指示服藥，謹記每天服用的劑量不可超出該藥物的安全標準。

阿士匹靈或對12歲以下的兒童會有害處，就算是年紀較大的小孩和青年人也應避免服用。現時市面上有專為小孩配製的撲息熱痛（Paracetamol）及異丁苯乙酸（Nurofen Junior）。

成年人可服食退燒藥物如撲息熱痛（Paracetamol）﹙網上圖片﹚

另外，有幾種使用片劑或吸入劑的抗病毒治療方法，可縮短患流感的時間，但只能縮短一天左右，而且要在患病最初兩天內開始服用才有效。醫生通常都不會處方抗病毒藥物來治療流感，不過他們或會使用抗生素醫治細菌感染，如肺部感染、耳道感染或鼻竇炎。

﹙資料參考：衛生署、Smart Health、卓健醫療﹚