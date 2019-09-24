【流感高峰期】專家預計冬季提早嚴重爆發　籲加緊接種疫苗

近日天氣轉涼，專家指冬季流感高峰期比往年提早來到，今個星期已有兒童患上甲型流感入院的零星個案。專家預計本港冬季流感嚴重爆發的機會大增，呼籲加緊接種疫苗，而新一年「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」即將分別於10月9日及23日開始。香港醫務行政學院介紹抗病毒新藥，效果比「特敏福」更好，又能減少濫用抗生素，目前在私家醫院及診所能應用得到。

香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及助理院長孔繁毅教授（右）及香港醫務行政學院院長劉少懷醫生（左）。（王淑君攝） 香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及助理院長孔繁毅教授解釋，世界各地的流感爆發是互相連繫。「2017-18年間，本港爆發了一次嚴重的冬季流感高峰期，錄得384宗死亡個案，包括2名小童。而在2017年間更有H3型流感病毒的夏季爆發。而H3流感病毒該年又到了美國，帶來逾百萬流感病人入院，更有8萬宗流感死亡個案。」孔教授據數據分析，今年澳洲冬季提早出現流感爆發，入院數字也大增，因此估計本港冬季流感高峰期也會提早殺到，嚴重個案亦有可能大增。 「一般而言，嚴重個案在聖誕節至農曆新年時期發生。現在9月尾已出現流感入院個案，相對近十年的情況，已很不尋常。」孔教授表示，會持續觀察數據，未來一至兩星期會看出流感高峰期是否來到。而H3型流感病毒已沉寂2年，他估計今年有機會「捲土重來」，而社區中較少人有H3病毒的抗體，萬一爆發將迅速蔓延。他建議大家盡早接種流感疫苗，而截至今年8月接種率只有14%，低於建議水平。「尤其幼兒園及小學學生，接種率最好達7成以上，才能達到社區保護。」他補充說。

近日衞生署衞生防護中心宣布，新一年「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」即將分別於10月9日及23日開始。而去年推出的「學校外展疫苗接種先導計劃」亦將恆常化以涵蓋更多小學，並以先導形式將計劃擴展至幼稚園及幼兒中心。屆時將會有更多兒童受惠於此政策。

孔教授指，疫苗效用能有效半年，必定能覆蓋整個高峰期。惟接種後，市民仍有機會感染，他建議盡早求診，減低出現流感併發症的風險。

接種疫苗是預防流感的最佳方法。（GettyImage) 嚴重個案可試用新藥 流感可誘發嚴重的併發症，並導致死亡。併發症包括肺炎和腦炎，孔教授指長期病患者更可能會引發心臟病、中風或神經系統疾病。 香港醫務行政學院預計公營醫療系統或會因流感高峰期而超出負荷「爆煲」，呼籲及早防範，預防勝於治療。另外，該學會介紹新型抗病毒藥物，效果比傳統配方「特敏福」更有效，目前已在港註冊，在私家醫院及部分診所能應用，減低入院比率。惟該藥物未列入政府的藥物名冊，該學會將積極遊說公立醫院把新藥處方予已進入深切治療部的流感病人。

新藥物CENi能在早期抑制病毒自我複製，達到治療成效。另一好處是只需單次口服，比傳統藥物需要每日口服2次及服用5天，更為便利。惟新藥物附帶腹瀉、嘔心及嘔吐的副作用，與傳統藥物會引起嘔心、嘔吐和頭痛的副作用相若，但新藥能減少零星病人出現短暫精神錯亂的情況。

香港醫務行政學院院長劉少懷醫生表示，2種藥物的服用黃金期均在發病的48小時內，而醫院均設有流感的快速測試，為免引發嚴重後果，建議病人盡早求醫。