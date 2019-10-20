重建乳房不等於隆胸！　兩種方法助乳癌患者重拾自信｜粉紅10月

對許多女士來說，乳房是她們作為女性的身份象徵，但部分乳癌病人卻因癌細胞擴散而需要接受全乳切除手術以保命。不少人在被告知將失去乳房的惡耗時，難免會覺得晴天霹靂，但隨著醫學進步，現時已有乳房重建手術，為這類病人提供「重生」機會，讓她們在術後回復正常生活。 到底有乳房重建手術其實是怎樣進行？重建等不等於隆乳「僭建」？重建的乳房又有什麼限制？今次由乳腺外科專科醫生英偉亮撰文為我們詳解乳房重建手術。 撰文：乳腺外科專科醫生英偉亮

乳房是女性身體的一大特徵，但部分乳癌病人或因病情而需要切除一邊甚至兩邊乳房，影響她們對外形的自信。（Gettyimages/VCG）

治療乳癌其實相當個人化，病人可因應實際情況與醫生商討治療方案。有些或需考慮全乳切除的病人，可能會擔心術後生活，其實病人亦可同時進行乳房重建手術，盡量維持術前外觀。有時病人或會問：「醫生，乳房重建手術是否等於隆胸呢？」

重建難度高於「僭建」

隆胸，顧名思義就是將乳房增大的手術，一般是由整形外科醫生進行，而手術接受者本身有完好的乳房，手術必定會在兩邊乳房上施行。現時外科手術上有多種方法可以達致將乳房增大的效果，但主流做法依然是置入水袋或假體，因此隆胸手術的技術要求會較乳房重建手術低。

乳房重建手術則是針對因健康問題而需要切除整個乳房，但又希望可以盡量維持乳房原本形狀及外觀的病人所進行的手術。在技術層面而言，乳房重建手術是一個「由無到有」的過程，比隆胸複雜得多。

乳房重建手術主要可以分成兩類型——置入假體以及自身皮瓣移植（按圖了解）：

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1. 置入假體：難度低但有感染風險

置入假體與隆胸的概念類似，醫生會在手術期間將假體（較常為鹽水袋或矽膠袋）置於乳房切除後的皮瓣下或胸肌下。統計上，較多病人會用此方法重建乳房，好處是手術上難度相對較低，亦無需在其他部位多開傷口來取走皮瓣。

然而，礙於置入的始終是外來物，有機會出現排斥及感染；而且不論是鹽水袋抑或矽膠袋，本身都沒有固定形狀，術前胸部較大的病人難以通過置入這些類型的外來物回復並維持原本胸部的外觀。

2. 自身皮瓣重造乳房：像真度高

至於自身皮瓣移植，做法是將病人身體別處的皮瓣組織移植到乳房之內，較常用作轉移的位置是腹部肚腩位置或背部背闊肌皮瓣。這個手術難度高，亦無可避免地會在皮瓣取出處留有疤痕，但優點在於術後的乳房依然是「有血有肉」的組織。

醫生可因應原本乳房的外觀，利用皮瓣重塑形狀，尤其對於本身乳房較大的病人來說，在外觀及觸感上會較置入假體優勝，術後的乳房形狀甚至會隨身體狀況而改變，例如體重增加、年齡漸長等。現今自身皮瓣移植的像真度之高，就算是穿上三點式泳衣，旁人亦未必會看得出曾經動過手術！

坊間流傳隆過胸的人不能浸溫泉、焗桑拿等，那接受了乳房重建手術，又是否都要避免進行這些活動？（VCG）

術後能否游水、浸溫泉？

有病人會擔心接受乳房重建手術後或不能進行某些活動，如游水、焗桑拿、浸溫泉等，其實不論是用置入假體或者自身皮瓣移植，上述的活動都可以進行。

反而在能否餵哺母乳的問題上，要視乎癌細胞的位置，評估是否需要切除乳腺，但由於乳癌與雌激素有關，一般不會建議乳癌病康復者在短期內懷孕。

乳腺外科專科醫生英偉亮（撰稿人授權提供）

乳癌20個高風險因素（01製圖）