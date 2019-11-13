扭轉肺癌治療觀念 第三代標靶藥助晚期患者高質素存活

肺癌標靶治療非新鮮事，已廣被認同是治療基因突變型晚期肺癌時、在化療以外的較佳選擇，但事實上患者非全無後顧之憂，仍須時刻面對「抗藥性」的挑戰。針對本港常見的EGFR基因突變肺癌，新型第三代標靶藥物成功克服主要抗藥基因突變，早前更已獲准提前用於第一線，「主動出擊」防止T790M抗藥性出現。有臨床腫瘤科專科醫生指，新型標靶藥出現，不只有助控制癌症，更可助患者達致「高質素存活」，重回社交、工作、心理正軌。

本港的基因突變肺癌中，EGFR（表皮生長因子受體）型肺癌佔最多。臨床腫瘤科專科鄺維基醫生指：「EGFR型肺癌至今成因仍然未明，但醫學界分析，患者大多以亞洲人、非吸煙者、女性為大多數。晚期的患者因沒法單一依靠手術完全清除癌細胞，以往只能走上化療一途。」

第三代標靶藥物 用於一線治療成效顯著

針對EGFR基因突變，目前有多線標靶藥物—酪氨酸激酶抑制劑，主要功能是阻斷癌細胞訊息傳遞。標靶藥物副作用少、對抗癌細胞的成效明顯較化療好。近年醫學界再有突破，出現最新第三代EGFR肺癌標靶藥物，鄺維基醫生指：「第三代EGFR肺癌標靶藥物，目前已獲香港衞生署批准提前用於一線治療，意味確診EGFR基因突變的肺癌患者，便可開始療程，能更有效控制病情，延長存活期。」《新英倫醫學雜誌》將第三代與第一代標靶藥物用於一線治療作比較，無惡化存活期分別是18.9個月和10.2個月，成效顯著之外，副作用亦較少。

新標靶藥物「衝破」血腦屏障

晚期肺癌患者中，不少個案的癌細胞已轉移去腦部，影響大腦功能，但人體腦部有「血腦屏障」，藥物難以進入腦部。鄺維基醫生形容，這是以往腦轉移肺癌的治療難關。幸而，第三代EGFR肺癌標靶藥物「入腦性」較強，而且副作用相對輕微，部分副作用如皮膚和腸道反應，也可利用藥物有效紓緩。

第三代標靶藥物 助患者高質素存活

鄺維基醫生說，即使控制得了癌症，但若要長期臥床或失去原有生活，對患者而言未必是最好的結果。所幸的是，由於第三代治療副作用低，患者可做到「高質素存活」，即在治療期間，其身體、心理、人際關係、社交、工作、財政等方面不會受到嚴重影響。

鄺維基醫生表示，肺癌治療是長期抗爭，醫生必須與患者及其家人，就疾病和治療方面，多作溝通和教育，了解患者對治療的期望，以及所有這些因素對患者、家人、照顧者和朋友的影響，才能令「高質素存活」的目標成真。

患者個案： 今年60多歲的余女士，去年確診肺癌時已轉移至腦部。經檢查後證實為EGFR基因突變型肺癌，醫生為她處方第三代標靶藥物作單一治療，成效顯著。服藥至今約半年，腫瘤有縮小，生活如昔，看起來與常人無異。余女士的個案體現「高質素存活」，雖癌症屆晚期已沒法完全消滅，但持續有效控制和延長存活期，可助患者維持正常生活。*

臨床腫瘤科專科鄺維基醫生指，目前EGFR型肺癌治療可達致「高質素存活」的目標，長期控制癌細胞的同時，將對生活、社交和心理的影響降至最低。

鄺維基醫生提醒，以上內容僅供參考，所有治療方法都有不同的成效、副作用及風險。如有懷疑，請向主診醫護人員查詢。

*資訊由臨床腫瘤科專科鄺維基醫生提供

HK-3042 27/10/2019

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